Hans-Jürgen Dietrich

Viele Jahre war Hans-Jürgen Dietrich das Gesicht der Murger Fasnacht, der Murger SPD und der Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte. Am 10. Dezember starb er im Alter von 70 Jahre. Murgs Bürgermeister Adrian Schmidle nannte den Verstorbenen einen „Fasnächtler mit Leib und Seele“ und einen „begnadeten Redner“, der die Leute habe fesseln können. (Zum Nachruf)

Hans-Jürgen Dietrich | Bild: Archiv

Hussam Abbasi

Der Wehrer Hausarzt Hussam Abbasi starb im November im Alter von 80 Jahren. Der Mediziner praktizierte bis zuletzt in seiner Praxis in der Villa Rupp der Wehrer Bürgerstiftung. Der Tod Abbasis hinterlässt eine Lücke – auch bei der Ärzteversorgung. (Zum Nachruf)

Hussam Abbasi | Bild: Obermeyer, Justus

Gaby Asal

Gaby Asal, geborene Felber, starb am 5. Juni im Alter von 95 Jahren in Rheinfelden. Sie war die Tochter von Eduard Felber, Prokurist in der Weck und Sohn des Wehrer Stadtrechners Eduard Felber. Sie war letzte Zeugin des Brandes des Felber-Hauses 1931 in der Hauptstraße Wehr. (Zum Nachruf)

Gaby Asal | Bild: Ulrike Kunze/privat

Paul Rudigier

Der aus Laufenburg stammende Pfarrer Paul Rudigier starb am 10. März im Alter von 91 Jahren in Buchheim gestorben. Rudigier wohnte seit 2009 im Ruhestand bei Freiburg. Der römisch-katholische Seelsorger blieb seiner Heimatstadt Laufenburg immer eng verbunden und feierte hier noch 2016 sein diamantenes Priesterjubiläum. (Zum Nachruf)

Paul Rudigier | Bild: Peter Meister

Friedrich Plettenberg

Friedrich Plettenberg starb am 12. Januar – kurz nach seinem 70. Geburtstag. Mehr als 30 Jahre lang war er Leiter der Baugenossenschaft Familienheim Bad Säckingen, er hatte die Genossenschaft zurück auf die Erfolgsspur geführt. (Zum Nachruf)

Friedrich Plettenberg | Bild: Frank Linke

Hilda Böhler

Im gesegneten Alter von 101 Jahren ist die in Wehr bekannte und geschätzte Hilda Böhler, geborene Büche, gestorben. Nach schwerer Krankheit verstarb sie am 26. Mai im Kreise ihrer Familie. Sie war die älteste Einwohnerin der Stadt – und eine Ur-Wehrerin. (Zum Nachruf)

Hilda Böhler | Bild: Familie Böhler

Walter Michel

Die Bad Säckinger Narren trauerten 2022 um einen ganz Großen: Im gesegneten Alter von 99 Jahren starb am 18. Januar ihr Ehrenzunftmeister Walter Michel. Nach dem Krieg war er einer der Arrangeure, die die Fasnacht wieder zum Leben erweckten. Er wurde Zunftmeister und führte während 36 Jahren beim Säckinger Narrenspiegel Regie. (Zum Nachruf)

Walter Michel | Bild: Susanne Kanele

Oskar Matt

Im Alter von 98 Jahren starb am 15. Mai der bekannte Webermeister Oskar Matt aus Segeten. Über drei Jahrzehnte hatte er sich im Heimatmuseum Görwihl engagiert – und wurde mit seinen Vorführungen am großen Seidenbandwebstuhl selbst zu einem Stück Heimatgeschichte. Matt zählt außerdem zu den Gründungsmitgliedern der Feuerwehr Segeten, die sich 1947 formierte. (Zum Nachruf)

Oskar Matt | Bild: Archiv

Johannes Hansmann

Johannes Hansmann, den viele nur unter seinem Kurznamen Jan kennen, starb am 18. Januar nach schwerer Krankheit. 1982 war der gebürtige Heidelberger nach Bad Säckingen gekommen und machte sich nicht nur als Rechtsanwalt, sondern vor allem als Kulturschaffender einen Namen: Viele Jahre spielte er im Orchesterverein Bad Säckingen die erste Geige, von 1987 bis 2001 stand er dem Verein auch als Vorsitzender vor. (Zum Nachruf)

Johannes Hansmann | Bild: privat/Schreiner

Friedbert Vökt

Am Pfingstsonntag, 5. Juni, starb der langjährige Bäckermeister von Harpolingen, Friedbert Vökt, im Alter von 83 Jahren. Mehr als 60 Jahre hatte er in der Backstube gestanden. Auch außerhalb seines Berufes engagierte er sich für die Allgemeinheit. So war er langjähriges Feuerwehrmitglied. (Zum Nachruf)

Friedbert Vökt | Bild: Hans Walter Mark

Arnold Becker

Nur wenige Wochen nach seinem 80. Geburtstag starb am 25. September der frühere Bad Säckinger SPD-Stadtrat Arnold Becker. Mehr als zwei Jahrzehnte saß er am Ratstisch und prägte die Diskussionen und Entwicklungen in der Stadt. Aus der Hand des damaligen SPD-Generalsekretärs Hubertus Heil erhielt Becker 2007 die Willy-Brandt-Medaille – die höchste Auszeichnung der Sozialdemokraten. (Zum Nachruf)

Arnold Becker | Bild: Andreas Kemler

Hugo Bäumle

Trauer um eine echtes Wallbacher Urgestein: Hugo Bäumle, viele Jahre im Wallbacher Gemeinderat und Ortschaftsrat, starb am 24. September im Alter von 84 Jahren verstorben. Viele kannten ihn unter seinem Spitznamen, den ihm seine markante Kopfbedeckung gegeben hat: Hugo Bäumle war der „Maa mit Hut“. (Zum Nachruf)

Hugo Bäumle | Bild: Werner Probst

Hans Maier

Die Gemeinde Murg – und insbesondere der Ortsteil Niederhof – trauerten 2022 um einen verdienten Bürger: Hans Maier starb am 5. Februar im Alter von 83 Jahren. Fast vier Jahrzehnte war er Gemeinderat, 24 Jahre stellvertretender Ortsvorsteher, über 30 Jahre im Vorstand der CDU-Mittelstandsvereinigung und über 40 Jahre in unternehmerischer Verantwortung als Chef eines mittelständischen Malerbetriebes. (Zum Nachruf)

Hans Maier | Bild: Werner Probst

Werner Schmid

Nur wenige Wochen nach seinem 90. Geburtstag starb am 27. September Werner Schmid. Große Trauer herrschte bei den Mitgliedern der Bad Säckinger Feuerwehr: Nach einer langen Feuerwehrkarriere war Schmid 1990 zum Ehrenkommandanten ernannt worden. Besonders am Herzen lag Werner Schmid auch immer die Freundschaft zu den Kameraden in den Partnerstädten Purkersdorf und Sanary sur Mer, aber auch den direkten Nachbarn in Stein. (Zum Nachruf)

Werner Schmid | Bild: Feuerwehr Bad Säckingen

Heinz-Jörg Küspert

Der Ehrenvorsitzende des Murger Verschwisterungskomitees, Heinz-Jörg Küspert, starb am 23. Oktober im Alter von 84 Jahren. Der Verstorbene war viele Jahre Gemeinderat und Ortschaftsrat. Zudem war er von Beginn an Mitglied des Verschwisterungskomitees und auch dessen langjähriger Vorsitzender. Bis zuletzt pflegte Küspert enge Kontakte mit der Partnergemeinde Mehun-sur-Yèvre. (Zum Nachruf)

Heinz-Jörg Küspert | Bild: Werner Probst

Hanna Gräb

Hanna Gräb verstarb Mitte März im Alter von 95 Jahren in ihrem Geburtsort Bad Säckingen Johanna „Hanna“ Gräb. Die evangelische Pfarrersfrau war weit über die Region hinaus bekannt wegen ihres sozialen und künstlerischen Engagements. Mit dem Ziel, behinderte Menschen zu fördern und ihnen ein Zuhause zu geben, hatte sie an ihrem langjährigen Wirkungsort Öflingen zusammen mit ihrem 2019 im Alter von 97 Jahren verstorbenen Mann Paul 1967 den Diakonieverein, 1985 das Haus der Diakonie sowie 1988 den Verein Kunst und Diakonie gegründet. (Zum Nachruf)

Hanna Gräb. | Bild: Olheide, Monika

Alfred Saillant

Im Alter von 97 Jahren ist Alfred Saillant gestorben. Der in Engelschwand lebende gebürtige Franzose war vor allem wegen seines karitativen Engagements für die Menschen in der afrikanischen Republik Burkina Faso bekannt. Wie erst jetzt bekannt wurde, ereilte der Tod Saillant bereits am 5. Januar. (Zum Nachruf)