von Susanne Eschbach

Es war keine Not, sondern einfach die Gelegenheit, die Uwe Böhler für sich genutzt hat. „Ich habe die Anzeige gesehen und mich beworben“, sagt der 42-Jährige schlicht. Seit Beginn des Jahres ist er der Nachfolger des früheren Ordnungsamtsleiters Markus Haag, der das Bad Säckinger Rathaus Ende Oktober des vergangenen Jahres, Richtung Weil am Rhein verlassen hatte.

Bevor sich Uwe Böhler für den Schritt ins Bad Säckinger Rathaus entschieden hatte, war er begeisterter und engagierter Polizeibeamter im Streifendienst. „Ich habe diesen Job immer gerne gemacht“, erzählt er. Und doch wollte er einen Wandel in seinem Berufsleben vollziehen. Im wesentlichen ähneln sich die Aufgabengebiete einer Polizeibehörde und eines Ordnungsamtes. Denn es gibt immer wieder Verknüpfungspunkte. „Die Vorkenntnisse für das Ordnungsamt sind also vorhanden“, so der 42-Jährige. Um den Wechsel vom Polizeivollzug zur Verwaltung zu meistern, hat er bereits 2018 einen Laufbahnwechsel im Rahmen eines berufsbegleitenden Studiengangs bei der Fachhochschule Kehl, im Bereich Verwaltung vollzogen.

Uwe Böhler hat den Wechsel nicht bereut. „Jeder Tag ist anders“, sagt er. „Und jeden Tag kommt etwas Neues hinzu“. Bereits von Tag eins an, erlebt er seine Arbeit im Rathaus als Sprung ins kalte Wasser. Denn vom ersten Tag an war er gefordert. Corona – und ganz aktuell die Unterbringung von ankommenden Flüchtlingen aus der Ukraine – halten ihn auf Trab. Und auch Böhlers Vorgesetzte, die Fachbereichsleiterin für Recht und Ordnung, Muriel Schwerdtner sagt: „Die Arbeit jetzt hebt sich schon deutlich von dem ab, was wir bisher gekannt haben.“ Die Gesellschaftsstruktur hat sich der Meinung der Fachbereichsleiterin verändert. „Es ist mehr Engagement nötig als früher“, sagt sie.

Ein Dauerbrennerthema für das Ordnungsamt ist die wilde Müllablage in und um die Kernstadt und in den Ortsteilen. „Das ist ein ganz großes Thema“, hat auch Böhler erkannt. „Ein Kampf, den wir jeden Tag annehmen müssen“. Denn obwohl die Stadt immer mehr Vorkehrungen trifft um das Müllproblem zu mindern, nehmen die Fälle zu. „Und die Leute sind nicht immer einsichtig“, so Böhler weiter. Sofern die Verursacher überhaupt ermittelt werden können. Aber auch der Vandalismus in Bad Säckingen hat immer mehr zugenommen. „Uns fehlen momentan die Freiräume für andere wichtige Arbeiten“, erklärt der neue Ordnungsamtsleiter. Trotzdem möchte Uwe Böhler seine neue Arbeit im Ordnungsamt nicht missen.