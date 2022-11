von Sigrid Schneider

„Musik ist unser Leben“, sagen Schlagzeuger Boris Stoll und Gitarrist und Sänger Markus Oschwald. Die beiden sind Teil der siebenköpfigen Band „Sixtoseven“, die sich zwar schon 2018 gegründet hat, aber erst am kommenden Samstag, 5. November, in der Görwihler Hotzenwaldhalle ihren ersten öffentlichen Auftritt haben wird. Bislang wurde die Partyband lediglich zu privaten Anlässen wie Hochzeiten, Firmenfesten und Geburtstagen gebucht, und hat sich so schon Fangemeinde in der Region erarbeitet.

Von wegen nur Party

Die sieben Musiker sind längst keine Ungekannten und schon gar keine Neulinge mehr. Profi-Musiker alle aus der renommierten Gloria-Musical Band des Gloria-Theaters in Bad Säckingen, und sind außerdem als Gesangs- oder Musiklehrer an Musikschulen angestellt und treten teilweise noch mit anderen Formationen deutschlandweit sowie im Ausland auf. Echte Vollblutmusiker, die meisten haben abgeschlossenes Musikstudium in der Tasche.

Mit Rock- und Pop-Klassikern der 70er Jahre bis heute tritt Sixtoseven am Samstag, 5. November, um 20 Uhr beim Martinitanz in der Görwihler Hotzenwaldhalle auf und feiert damit ihr erstes öffentliches Konzert. | Bild: sixtoseven

Die große Premiere wird in diesem Jahr beim Martini-Tanz in Görwihl präsentiert. Dann wird die Band Rock- und Pop-Klassiker der 70er Jahre bis heute interpretieren und sich wie immer mächtig ins Zeug legen für eine unvergessliche Party-Nacht, sagen die sieben Vollblutmusiker Markus Oschwald und Lorenzo Scrinzi (Gesang und Gitarre), Jonas Ebner (Keyboard), Philipp Hertrampf (Bass), Boris Stoll (Schlagzeug) und die beiden Sängerinnen Kim Vanessa Schmidt und Natascha Gooneratne.

Traum wird wahr

Für die sieben Bandmitglieder erfüllt sich nun mit dem Auftritt zum Görwihler Martini-Tanz ein lange gehegter Traum, denn durch die Corona-Pandemie musste die 2018 gegründete Band lange auf diesen Auftritt warten – seit es wieder möglich wurde, sind sie gebucht worden und bei verschiedensten Festveranstaltungen aufgetreten. „Wir waren auf der Suche nach einem Veranstalter, der mutig genug ist, eine neue Band auszuprobieren und zugleich auf das Promo-Material und unsere Aussagen zu vertrauen“ sagt Markus Oschwald mit einem Augenzwinkern.

Martinitanz Veranstalter des Martini-Tanzes ist der Förderverein der Hotzenwald Bauernkapelle Görwihl; Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Weitere Informationen über die Band im Internet unter: www.six2seven.de

Nicht zuletzt die Hartnäckigkeit ihres Schlagzeugers Boris habe diesen Gig dann tatsächlich zustande gebracht, sagt er. Durch seine Lehrtätigkeit als Schlagzeuglehrer bei der Gemeinschaft für Blasmusikausbildung Hotzenwald (GBH) sei er auf die Flyer zum Martini-Tanz schon im letzten Jahr gestoßen und habe den Kontakt zum Förderverein der Hotzenwald Bauernkapelle Görwihl aufgenommen, sagt Boris Stoll rückblickend. „Und nun haben wir dieses Jahr endlich freie Bahn“, sagt er. Es sei schließlich auch für seine Schüler immer motivierend, wenn die Schüler ihrem Lehrer mal live und in Action auf einer großen Bühne mit Anlage erleben könnten, fügt er an und lacht.

„Wir freuen uns mächtig darauf, den Martini-Tanz in Görwihl für alle Gäste zu einem großartigen Musik-Ereignis werden zu lassen“, sagt Schlagzeuger Boris Stoll glücklich. | Bild: Schneider, Sigrid

Die Vorfreude auf den Auftritt am Samstag sei bei ihnen allen enorm, am Freitag treffen sie sich, um sich einzuspielen und zu proben, kommen aus den unterschiedlichsten Ecken der Landkreise Waldshut und Lörrach zusammen, aus Freiburg und Dresden.

Musiker voller Energie

Durch penible Planung, Ehrgeiz und den Willen, Zeit und Energie in ihre Band zu investieren, klappe dies, seit wieder geprobt werden kann, ausgezeichnet, sagen alle. „Es ist tatsächlich nicht leicht so vielbeschäftigte Musiker unter einen Hut zu bekommen aber irgendwie klappt‘s doch, weil alle wollen und auch mal privates hinten anstellen. Außerdem proben wir blockweise vor Auftritten, dann aber auch meistens das ganze Wochenende, bei mir zu Hause im Bandhaus, wo auch alle übernachten. Um das leibliche Wohl kümmert sich dann meine Frau Ingrida und wir können uns voll und ganz aufs Spielen konzentrieren“, erzählt Boris Stoll.

Das Geheimnis der musikalischen Harmonie bestehe in der Freundschaft, die sich über die Zeit hinweg unter allen entwickelt habe; und dies sei vor allem durch das Beisammensein und durch die gemeinsam verbrachte Zeit geformt worden, sagt Markus Oschwald und ihm stimmen die anderen Bandmitglieder zu.

„Egal wo wir spielen und zu welchem Anlass – wir geben alles dafür, dass unser Publikum einen tollen Abend erleben kann“, sagen die Profis der Band „sixtoseven“. | Bild: sixtoseven

„Wir sind Profimusiker, aber als Band viel mehr als das, nämlich Freunde. Das war und ist und wichtig, weil die Chemie auf und hinter der Bühne für jeden spürbar ist, auch für unser Publikum, dem wir großartige Musik bieten wolle und ein paar Stunden, in denen die Leute dem Alltag entfliehen und einfach Spaß haben können“, sagen sie. Egal welcher Art ein Auftritt sei, sie gehen auf die Bühne, genießen jede Minute und machen daraus etwas Unvergessliches für ihre Fans.