45 Jahre war er im Polizeidienst. Aber in wenigen Wochen ist Schluss. Der Bad Säckinger Polizeichef Albert Zeh geht in den Ruhestand. Zeh, der nächstes Jahr 63 wird, hat 1978 begonnen. Was war es für eine Zeit? Es war die Zeit des Kalten Krieges, des RAF-Terrorismus. Muhammad Ali schlägt den elf Jahre jüngeren Titelverteidiger Leon Spinks und wird zum dritten Mal Box-Weltmeister. Es ist das drei-Päpste-Jahr (Papst Paul VI., Papst Johannes Paul I und II) und Deutschland verliert bei der Fußball-WM gegen Österreich 3:2 und scheidet aus – die Schmach von Cordoba

Der Revierleiter wollte schon als Kind Revierleiter werden

Albert Zeh aus Gosheim, Kreis Tuttlingen, beginnt in jenem Jahr seine Ausbildung beim Bundesgrenzschutz im oberfränkischen Coburg. Zeh wollte an sich schon immer Polizist werden „und ich bin es noch heute zu 100 Prozent“, sagt er. Schon als Kind habe er auf die Frage nach dem Berufswunsch geantwortet: „Revierleiter“. Der hat sich ja dann erfüllt und als solcher geht Zeh mit dem Dienstgrad „Erster Polizeikommissar“ nun in den Ruhestand.

Doch bis er die letzten elfeinhalb Jahre seiner Dienstzeit als Polizeichef in Bad Säckingen verbrachte, hatte er beruflich zunächst ein Nomadenleben geführt. Nach der BGS-Ausbildung in Coburg ging es nach Karlsruhe. Dann nach Lörrach. Dieser erste Kontakt mit Südbaden ließ den Mann von der Alb dann offenbar nicht mehr los. Er wechselte zur Landespolizei und seine künftigen Dienststellen lagen künftig zwischen Waldshut-Tiengen und Freiburg.

Das Polizeirevier Das Bad Säckinger Polizeirevier hat seinen Standort derzeit noch mitten in der Fußgängerzone am Rathausplatz. Zur Ausfahrt bei Einsätzen dienen die Steinbrückstraße und die Wernergasse. Das Polizeirevier, inklusive seiner Außenposten, hat 76,5 Personalstellen. Zusätzlich im Revier untergebracht ist der Kriminaldauerdienst mit 13 Stellen. Zum Revier gehören die Polizeiposten Görwihl, Laufenburg, St. Blasien und Wehr. Im kommenden Jahr will die Polizei im Gewerbegebiet Trottäcker auf dem ehemaligen Areal der Straßenmeisterei ein neues Revier bauen.

Die Erfüllung des Traumjobs

„Bad Säckingen war dann letztlich schon die Erfüllung meines Traumjobs“, blickt Zeh zurück. Gleichwohl ist der Abschied für ihn jetzt nicht schmerzhaft, auch wenn ab und an ein bisschen Wehmut in seinen Worten mitschwingt. „Aber ich hab den Zeitpunkt selbst gewählt“, sagt er, „und nach 45 Dienstjahren ist dann auch mal gut.“ Immerhin sei er mittlerweile der dienstälteste Revierleiter Südbadens.

Polizist im Jahr 1978 und Polizist heute 2023 – wie hat sich das Berufsprofil in den Jahrzehnten verändert? Wollte Zeh heute immer noch Polizist werden? „Keine Frage, ich würde den Beruf wieder wählen, ich habe keinen einzigen Tag bereut“, sagt Zeh auch vor dem Hintergrund vieler Veränderungen. So, wie sich die Gesellschaft verändert habe, habe sich auch die Polizei und deren Arbeit verändert, sagt Zeh. „Wechsel ist wichtig, ich gehöre nicht zu denen, die immer behaupten, früher war alles besser“, fügt er hinzu, „denn gestohlen wurde früher auch schon“.

Allerdings stehe die Polizeiarbeit heute unter größerer öffentlicher Beobachtung und das mit weit höherer Beschwerde-Häufigkeit. Mehr Beschwerden bedeute aber nicht, dass heute schlechtere Arbeit gemacht werde, schüttelt Zeh den Kopf. Vielmehr sei in der Gesellschaft eine allgemein gestiegene Streit- und Klagelust feststellbar. „Damit müssen wir umgehen“, sagt Zeh. Die Konsequenz davon: Zur Sicherung gerichtsfester Vorgänge müssten Kollegen heute wesentlich mehr Dokumentation, mehr Bürokratie leisten. Und Zeh bringt das auf einen griffigen Nenner: Mehr Papier bedeutet weniger Straße, also weniger Polizeipräsenz draußen, da, wo sie eigentlich sein müsste.

Polizei ist heute multi-kulti

Wie sieht die Personalsituation bei der Polizei heute aus? Ganz ähnlich wie in anderen Branchen, meint Zeh. Kamen früher auf eine offene Stelle sechs Bewerber, seien es heute statistisch 1,5 bis zwei. Stellenbesetzungen seien schwieriger, gleichwohl sieht er auch einen positiven Effekt: Die Polizei habe sich vor diesem Hintergrund frühzeitig für Bewerber mit anderem kulturellen Hintergrund geöffnet. „Ich habe in meinem Revier auch Beamtinnen und Beamte, die italienisch, türkisch, russisch oder arabisch sprechen,“ beschreibt der Polizeichef. Das ist für ihn gelebte Integration und zeige zwei ganz praktische Vorteile: Zum einen steige das Verständnis in der Beamtenschaft für fremde Kulturen, zum anderen könne die Kenntnis von Fremdsprachen im Einsatz von unschätzbarem Wert sein.

Welche Erinnerungen kommen beim Abschied hoch?

Es sind nun nur noch wenige Wochen bis zum Abschied – welche Erinnerungen kommen da auf? Es gibt Situationen, blickt Zeh zurück, die ihm fehlen werden: Oft seien das Kleinigkeiten. Er berichtet von einer ältere Dame, die dankbar war für die polizeiliche Hilfe und ein Päckchen Kaffee im Revier vorbei gebracht hat. Menschen zu helfen und ihre Dankbarkeit zu erfahren, sei für alle Polizisten etwas Großartiges. Was ihm dagegen ganz sicher nicht fehlen werde, seien schlimme Ereignisse wie etwa der tödliche Unfall in der Fußgängerzone. Aber auch auf so etwas müsse ein Polizist täglich vorbereitet sein. Denn der Umgang mit solchen Katastrophen liege gewissermaßen auch in der Natur des Berufes.

Den Ruhestand will er erst einmal so angehen, wie der Name schon sagt – mit etwas mehr Ruhe. Denn dem scheidenden Polizeichef liegt das Spektakuläre nicht. Keine Weltreise, keine Abenteuerreise. Eher wandern, sich fit halten und viel Zeit mit der Familie verbringen. Eben so, wie er sein Revier geführt hat. Besonnen und mit ruhiger Hand.

