Bad Säckingen – Egal ob bei „Nuhr im Ersten“ (ARD), „Nightwash“ (1ONE) oder „Puffpaffs Happy Hour“ (3sat) Stefan Danziger ist Dauergast in den großen deutschen Comedy-TV-Shows und die Fanschar des Berliner Urgesteins wächst bundesweit immer weiter. Da kann man kaum glauben, dass er sich noch vor wenigen Jahren als Stadtführer in der Hauptstadt mit pubertierenden Schulklassen, verplanten Amis und extra schlauen deutschen Touristen herumschlagen durfte. Das Destillat aus diesen Erfahrungen, gepaart mit seiner charmante-flapsigen Berliner-Schnauze, ergibt den aktuellen Senkrechtstarter der deutschen Comedy-Szene.

Am 4. November 2021 ist Stefan Danziger mit seinem Programm “Was machen Sie eigentlich tagsüber?“ im Gloria-Theater Bad Säckingen. Einen kleinen Ausblick auf das Programm und den Künstler gibt das Gloria-Theater schon jetzt: Geboren in der DDR, wollten Stefan Danziger und seine Familie in den Westen fliehen. Doch leider sind sie falsch abgebogen und in der Sowjetunion gelandet. Nach der Wende schaffte er es endlich in den Westen und landete in Berlin Wedding. Auf den Straßen Berlins erlernte er seinen Stil und entdeckte seine Gabe, Menschen stundenlang mit Geschichte „vollzubrabbeln“ – was anscheinend gut ankam und für witzig befunden wurde. Da es ihm nicht reichte, das nur tagsüber zu tun, beschloss er vor über fünf Jahren, das auch nachts auf den Comedybühnen Berlins zu tun. Seine Comedy beleuchtet charmant Geschichte und die Geschichten dahinter, kulturelle Widersprüche und Absurditäten des Alltags.

Bewaffnet mit Berliner Schnauze und frechem Flaum sorgt Stefan Danziger für Lachanfälle und Bauchmuskelkater. Mit im Gepäck hat er die existenzielle Frage „Was machen Sie eigentlich tagsüber?“, auf die er verblüffende Antworten gibt. Welche, kann man im Herbst im Gloria-Theater live erleben.