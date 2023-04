Am Balkon des Rathauses hängt seit Dienstag ein Solarpanel in Leichtbauweise. Installiert hat die Anlage Sebastian Müller, Vorstandsmitglied des Vereins „Balkon Solar“. Laut Pressemitteilung stattete Müller, Mitinitiator anlässlich der vom Bundestag Ende März freigeschalteten Petition und der derzeit in Bad Säckingen laufenden Solarkampagne der Stadt einen Besuch ab.

Als einer der Erstunterzeichner der Petition begrüßte ihn Bürgermeister Alexander Guhl. Mit im „Gepäck“ hatte Müller ein Solarpanel in Leichtbauweise mit Wechselrichter, welches er mit dem Bürgermeister am Balkon des Rathauses installierte. Damit soll die Bürgerschaft für die Solarenergienutzung sensibilisiert und zum Unterschreiben der Petition bewegt werden. Zielsetzung der Petition ist der Abbau bürokratischer Hürden für Balkonkraftwerke und das Erreichen von 50.000 Unterschriften, um das Anliegen im Bundestag vorbringen zu können.

Die Petition haben – Stand 4. April, 12.50 Uhr – 18.982 Personen unterzeichnet. Zielsetzung der Petition ist der Abbau bürokratischer Hürden für Balkonkraftwerke.

Am Donnerstag, 20. April, 16 Uhr, findet im Kursaal auf Anregung des Stadtseniorenrates eine Infoveranstaltung mit der Energieagentur Südwest und Balkon Solar e.V. statt.