Den Volleyballern vom Turnverein Bad Säckingen gelingt derzeit fast alles. Beim Mitgliederstand verzeichnen sie ein Allzeithoch und einzelne Mannschaften spielen sehr erfolgreich. Im Nachwuchsbereich ist Volleyball wieder bei den Jungs angesagt.

Altersbedingt haben Vorstandsstellvertreter Eugen Morath und Kassierer Matthias Eggert aufhören wollen. Als Funktionäre in den Ruhestand wechselnd, spielen beide weiterhin bei den Freizeitwölfen. Eine weiterhin beliebte Hobbymannschaft in der Region, die derzeit 28 regelmäßige Teilnehmer hat. „Ordentliches Aufwärmen, einiges an Konditionstraining, und viel Spaß miteinander“, berichtet Trainer Dirk Ehrhardt. Gemischte-Mixed-Hobby-Truppe heißt das im Vereinsjargon und da wird saisonal zwischen der Badmattenhalle und den Beach-Volleyball-Feldern beim Tennisclub gewechselt.

Die erste Damenmannschaft hatte sich in der Verbandsliga wacker geschlagen und zum Saisonende die Rückkehr in die Landesliga erspielt. Beim zweiten Damenteam berichtete Trainer Andy Dyck schonungslos vom „suboptimalen Startverlauf, aber wir haben die Klasse gehalten“. Die dritte Damenmannschaft hat „sich ein neues Gerüst zusammengestellt; neue Spielerinnen mit Ehrgeiz“, sagte deren scheidender Trainer Marco Rapp. Die Säckinger Wölfe sind da eher bescheidener. „Wir haben Potenzial und seit November ging‘s im Tabellenverlauf dann nach oben“, so Trainer Björn Schöneich über die erste Herrenmannschaft. Schöneich setzt ganz auf die Zukunft der Mannschaft. Was dadurch bestärkt werde, dass „die Wölfe II mit neuen Jungs schon gezündet hat und der ein oder andere wechseln will“, so deren Trainer Eckhard Bollhauer.

Björn Schöneich leitete mit Thomas Kollnberger die Hauptversammlung. Abteilungschefin Susanne Krauß konnte nicht teilnehmen, kandidierte aber wieder für das Führungsamt. Schöneich ist der neue Stellvertreter von Krauß und Kollnberger führt ab sofort die Kasse. Beide waren bisher Beisitzer. Da rückt Corina Kohl nach.