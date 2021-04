von Gerd Leutenecker

Seit Oktober ist die Saison für die Volleyballer des TV Bad Säckingen unterbrochen. Spiel- und Trainingsbetrieb sind eingestellt. Die Hauptversammlung fand per Onlinekonferenz statt. Vom Hauptverein wird der Abteilung eine bestens organisierte Form attestiert, beschied Günter Schön­eich. Einzig die Sorge um den männlichen Nachwuchs bereitet den Verantwortlichen um Volleyball-Chefin Susanne Krauß etwas Probleme.

„Es fehlt an Jungs – bei den Mädels haben wir sogar zwei Mannschaften kurzfristig hinbekommen“, sagte Krauß. Einerseits fehle das Interesse am Sport und Volleyball insbesondere bei der männlichen Jungend. Andererseits kam in der vergangenen Saison hinzu, dass kein Trainer sich den männlichen Heranwachsenden annehmen wollte.

Mit sieben Volleyball-Mannschaften in den unterschiedlichen Ligen war die vergangene Saison „sportlich gut und ohne die letzten beiden Spieltage“ sind die Volleyballer da hingekommen, „wo eine Eigenentscheidung vom Verband gefordert wurde“, so Krauß. Einzig die Damen II stiegen in die Kreisliga ab. Herren II steigen in die Bezirksliga auf und die Damen I steigen von der Landesliga in die Verbandsliga auf. Dort haben die Herren I einen sechsten Platz erreicht. Die Damen III bleiben in der Kreisklasse, die Freizeitwölfe spielen ihre eigenen Turniere und der weibliche Nachwuchs wird an den Turnierbetrieb herangeführt.

In den Sommermonaten ist Beachvolleyball beliebt und ein vom Vorstand erarbeitetes Hygienekonzept war von der Stadt rasch genehmigt worden. „Halt nur mit einem Highlight im Juli, als das Kadertraining der weiblichen U14 vom Verband ausgerichtet wurde“, so Krauß. Eckhard Bollhauer knüpfte an die Erfahrungen vom Sommer an – „Für Kinder und Jugendliche sollte das Draußen ermöglicht werden“. Dem pflichtete Christian Rytka bei und fügte hinzu „das Aufbauen und Herrichten, das ist ein gutes Work-out“. Die Erwachsenen hoffen ebenso, so schnell wie der Inzidenzwert es zulässt, auf den Beachfeldern beim Tennisclub ihren Sport ausüben zu können.

Die Planungen für die kommende Saison hat der Vorstand inne. Da die Frist für die Mannschaftsmeldungen vom Verband verlängert wurde, sind die Volleyballer zuversichtlich, wieder an die Erfolge vergangener Tage anknüpfen zu können. Die Mitgliederzahlen sind stabil geblieben, die Bereitschaft für den Turnierbetrieb besteht fort, so ein Fazit der Abteilungsleitung.

Finanziell steht die Volleyball-Abteilung gut da. Vom Badischen Sportbund und der Glücksspirale sind die zugesagten Gelder für den Aufbau der Beachvolleyballfelder geflossen. Die Stiftung der Volksbank Rhein-Wehra hat zusätzlich der Abteilung unter die Arme gegriffen: „Der neue Volleyballbus war dringend nötig“, sagte Krauß zu der Anschaffung.

Die Wahlen haben nur mit Björn Schöneich als neuem Beisitzer einen Wechsel gebracht. Eugen Morath bleibt der stellvertretende Vorsitzende, Matthias Egger führt die Kasse fort, Schriftführerin bleibt Anja Döbele, Marco Rapp ist Jugendwart und Juliane Kaiser die Jugendvertreterin.

