von Susanne Schleinzer-Bilal

In einem gut gefüllten Bad Säckinger Kursaal feierte die Band „Sameday“ (früher bekannt unter ihrem Label-Namen „Sameday Records“) am vergangenen Samstag ein Wiedersehen mit ihrem Heim-Publikum. Für die drei aus Wehrer und Laufenburg stammenden Patrick Huber, Severin Ebner und Daniele Cuviello , die mit tosendem Applaus auf der Bühne empfangen worden waren, war es ein nach langer Zeit wieder ein echtes „Heimspiel“ und die Fortsetzung der Tradition der Kursaal-Konzerte. Statt zum Jahreswechsel hatte die Band das Heim-Konzert nun aber in den Oktober verlegt.

„Schön, dass wir wieder hier sind. Immer wenn wir hier in unserem Zuhause spielen sind wir total nervös“, begrüßte Severin Ebner die Zuschauer. „Vor zehn Jahren hat jemand an uns geglaubt und uns in den Kursaal eingeladen. Damals haben wir noch hauptsächlich Songs gecovert, heute spielen wir nur noch eigene Songs und sind immer noch nervös“, so Ebner. „Unser Geheimnis ist, dass wir einfach nur drei Kumpels sind , die gerne Musik machen“, ergänzte Daniele Cuviello bescheiden.

Ein Klassiker: Die drei Musiker an einer Gitarre. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Ihren Durchbruch hatte die Band bei der Castingshow „The Voice of Germany“ 2015, inzwischen sind sie bekannt und beliebt im In -und Ausland und spielen auf Festivals oder als Vorgruppe bei Musikern wie Andreas Bourani. In ihrer Musik tauchen Themen wie Freundschaft und Hoffnung auf: „Bleibt hoffnungsvoll, das Ganze funktioniert nur mit Hoffnung.“ Ihre Musik trifft mitten ins Herz, berührt und begeistert große und kleine Fans.

Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Schon das erste Lied, das die drei sympathischen Musiker vortrugen, brachte den Saal zum Toben. Klatschen, Mitschnippen, Mitsingen, alles war erwünscht, so wie bei „Nothing to win, nothing to lose“. Im Mittelpunkt standt natürlich der unverwechselbare Sound der drei Stimmen, der noch immer seinen Zauber entfacht. Auch bei „These are the days“, eines der Lieder, das als Zugabe gespielt worden war, waren erneut die Zuschauer an der Reihe, die textsicher und gutgelaunt in den Refrain einstimmten.

Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

„Ihr habt nichts vergessen“, bedankte sich Cuviello begeistert. Die Zuschauer applaudierten unermüdlich und verlangten lautstark nach weiteren Zugaben. „Passt auf euch auf, seid immer positiv! Vielen Dank, dass ihr nach so vielen Jahren so zahlreich erschienen seid“, verabschiedeten sich die drei Musiker nach zwei Zugaben von ihrem Publikum.

Den Zuschauern kräftig eingeheizt hatte die Vorgruppe mit den Gitarristen Julian und David mit den selbst komponierten Texten von Julian.

