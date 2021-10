von Susanne Eschbach

„Aufwändig zwar und anstrengend, aber es hat richtig Spaß gemacht“, sagt Ortrud Merkert. Während der Dreharbeiten war sie die Vorsitzende des Orchestervereins. Inzwischen hat sie das Amt an ihre Mitmusikerin Christine Friedlmeier weitergegeben. Das Ergebnis dieser Dreharbeiten und noch viel mehr gibt es am Samstag, 16. Oktober, um 19 Uhr im Kursaal zu sehen. Ein letztes Mal hat sich Filmemacher Rainer Jörger auf den Weg durch Bad Säckingen gemacht, auf der Suche nach spannenden, lustigen oder kuriosen Geschichten, die aus einem neuen Blickwinkel betrachtet, ganz neu erzählt werden.

Bad Säckingen Wie viel musikalisches Talent in der Stadt steckt, erfahren die Zuschauer bei den Bad Säckinger Stadtgeschichten Das könnte Sie auch interessieren

20 Musiker gehören dem Orchesterverein an. „Manche Mitglieder sind allerdings inzwischen weggezogen, verstärken unser Orchester aber noch für die Konzerte“, erzählt Christine Friedlmeier. Manche Mitglieder nehmen sogar weite Anfahrtswege in Kauf, um die wöchentlichen Proben zu besuchen. „Einer von uns kommt aus Höchenschwand“, so die neue Vorsitzende. Und das bei Wind und Wetter. 1904 gegründet, hat sich der Orchesterverein der klassischen Musik verschrieben. Verschiedene weltliche und kirchliche Veranstaltungen werden durch den Orchesterverein bereichert, aber auch eigene Konzerte in der Heilig Kreuz Kirche oder im Kursaal werden jedes Jahr gespielt. „Für jedes Konzert lässt sich unser Dirigent Klaus Kunzmann etwas einfallen“, so Ortrud Merkert. Auch ein Grund, weshalb die Zuhörer die Konzerte gerne besuchen. Als Solisten sind oft bekannte Musiker mit dabei.

Bad Säckingen Junge Frau mit starker Stimme: Christina Scholz wird live in der letzten Ausgabe der Bad Säckinger Stadtgeschichten zu hören sein Das könnte Sie auch interessieren

Diese Experimentierfreudigkeit ist auch dem Filmemacher Rainer Jörger nicht entgangen. Für die Bad Säckinger Stadtgeschichten sind die Ensembles bunt zusammengewürfelt worden und dabei herausgekommen ist eine ganz neue Musik, exklusiv für die Bad Säckinger Stadtgeschichten. Nicht nur im Film wird der Orchesterverein zu sehen und zu hören sein. Auch auf der Bühne werden Musiker alles geben.

Bad Säckingen Der besondere Blick auf die Stadt und ihre Bewohner Das könnte Sie auch interessieren

Den Musikern ist bewusst, dass sie alle gemeinsam Laien sind. „Wir müssen uns jedes neue Stück mühsam erarbeiten“, so die Vorsitzende. „Während die Profis die Stücke einfach spielen“. Aber genau das sei der Reiz der Gruppe. „Wir sind eine Gemeinschaft, die mit Spaß vorankommen möchte“, so Ortrud Merkert. „Genau das macht uns auch aus“. Der Orchesterverein hofft, dass sich weitere Musiker der Gruppe anschließen möchten. „Es gibt bei uns jederzeit die Möglichkeit, einzusteigen“.