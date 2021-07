von Susanne Eschbach

Jetzt rütteln die Narren die Bad Säckinger Bürger aus ihrem Coronaschlaf. „Wir haben uns entschlossen, dass wir unser „Sechs-Bäumle-Park-Fest“ durchführen“, freut sich Zunftmeister Rolf Meyer darauf. Seit die Bad Säckinger Narren den Platz hinter der Lohgerbe vor einigen Jahren im Rahmen ihrer „Notstandsbehebung“, wegen der Anzahl der Bäume zum „Sechs-Bäumle-Park“ umbenannt und zu einem Festplatz umgewandelt hatten, findet seither jedes Jahr im Sommer das „Sechs-Bäumle-Park-Fest“ der Narrenzunft statt. Im vergangenen Jahr musste das Fest abgesagt werden.

Doch in diesem Sommer soll es wieder stattfinden: „Wir freuen uns, dass wir das Fest machen können“, so Meyer weiter. Immerhin sind bisher alle großen Feste in der Trompeterstadt für dieses Jahr abgesagt worden. Doch jetzt möchte die Narrenzunft den Bad Säckingern ein Trostpflaster verpassen. Am Samstag, 17. Juli, ab 10 Uhr ist es soweit. Bis 18 Uhr dürfen sich die Gäste Bier und andere Getränke sowie Gegrilltes schmecken lassen.

„Ein Hygienekonzept liegt vor und wir haben bereits das Ok von der Stadt erhalten“, freut sich der Zunftmeister. Auch im Hinblick auf die Fasnacht ist die Narrenzunft Bad Säckinger sicher, dass sie im kommenden Jahr ins seiner vertrauten Form stattfinden kann. „Wir stecken bereits mitten in der Planung“, so Meyer weiter. Auch die ersten Narrentreffen sind bereits gebucht, an denen die Narren im kommenden Jahr teilnehmen werden. „Wir glauben an eine schöne Fasnacht“, ist der Zunftmeister überzeugt. „Die hoffentlich ohne große Auflagen stattfinden kann“.

Die Zeit zwischen den Jahren nutzt die Narrenzunft gerade dafür, das Dach des Gallusturms wieder zu reparieren. Obwohl ein Teil des Turms deutlich sichtbar eingerüstet ist, ruhen die Arbeiten. Der Grund sind Mauersegler, die momentan unter dem Dach des Turms brüten. Doch sobald die Jungen ausgeflogen sind, geht es weiter.

Bauhof übernimmt Arbeiten

„Das Holz am Dachvorsprung muss repariert werden“, erklärt Rolf Meyer. Damit die Arbeiten am denkmalgeschützten Gallusturm fachgerecht ausgeführt werden, hat der Bauhof der Stadt Bad Säckingen, die Arbeiten übernommen. „Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Meyer. Das Dach ist zwar undicht, aber in den Turm selbst gelangt das Wasser nicht. „Da bleibt zum Glück alles trocken“, ist der Zunftmeister erleichtert. Denn unter dem Dach des Turms lagern unter anderem Gegenstände der Zunft.