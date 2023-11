Bad Säckingen – Die Ortsgruppe Bad Säckingen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) hat das Ziel, sich für eine fahrradfreundliche Infrastruktur in der Stadt stark zu machen, wie sie in der Jahreshauptversammlung deutlich machte. Dazu gehört es, den Verantwortlichen immer wieder den Blick für die schwächeren Verkehrsteilnehmer zu schärfen und die Schwachstellen und Gefahrenstellen bei Pendler- und Schulwegen aufzuzeigen. Denn man versteht sich als „Think Tank“ wie es einer der Teilnehmer formulierte, der die Belange der Fahrradfahrer bei der Verkehrsplanung ins Bewusstsein bringen will.

Das geht manchmal ganz plakativ, wie im vergangenen Juni, als die engagierten Radler bei einer Radl-Aktion mit Badenudeln den 150 Zentimeter Abstand verdeutlichten, den ein Auto seitlich zu einem Fahrradfahrer einhalten soll. Auch sonst bringen sich die Mitglieder aktiv bei Entscheidungsprozessen im Bereich Verkehr ein. Sie beteiligen sich an Befahrungen der Stadt, wenn es um Bestandsaufnahmen und die Streckenführung von Fahrradwegen geht, um Gefahrenstellen zu entschärfen, nehmen als Zuhörer an Gemeinderatssitzungen mit fahrradrelevanten Themen auf der Tagesordnung teil. In den vier Jahren ihres Bestehens hat die ADFC-Ortsgruppe Bad Säckingen sich bereits viel Fachkompetenz angeeignet.

Bei der Planung von Radverkehrskonzepten wird man mittlerweile von Stadt, Landkreis und sogar vom Regierungspräsidium gehört und zu Sitzungen eingeladen. Einiges hat man bereits erreicht: Am Bahnübergang Bergseestraße wurde mit Einfärbungen und der Anbringung von Schutzstreifen die Situation für Fahrradfahrer verbessert. Auch der markierte Abstandsstreifen an der Güterstraße ist hilfreich. Erfolgreich konnte man sich bei der Sanierung der Fridolinsbrücke einbringen, so dass dort nun deutlich mehr Platz für Fahrradfahrer eingeplant ist und auch die Zu- und Abfahrten fahrradfreundlicher gestaltet werden. Aber es gibt noch immer neuralgische Punkte, wie beispielsweise die Situation in der unübersichtlichen Einmündung Gießenstraße/Hebelweg, sowie die schmalen Schutzstreifen im Hebelweg, die stellenweise nur 110 Zentimeter breit sind. Zumal dort noch immer Tempo 50 gilt. Ein wichtiger Punkt für die Aktiven im ADFC ist daher das Engagement für Tempo 30 in der Stadt. Mehr Gestaltungsmöglichkeiten für die Stadt kann hier die Reform des Straßenverkehrsgesetzes bringen, über das der Bundesrat am Freitag entscheidet.

Intensiv begleitet die Ortsgruppe die Erschließung des Sisslerfeldes insbesondere hinsichtlich möglicher Varianten für Rheinquerungen zugunsten des Langsamverkehrs, wie es im Bericht des Vorsitzenden heißt. Ausdrücklich bedankte sich der Vorsitzende Felix Kromer in seinem Bericht bei der Stadtverwaltung Bad Säckingen, Bürgermeister Alexander Guhl sowie Margit Ulrich und Guiseppe Panetta vom Stadtbauamt für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Die Kassenprüfer bestätigten dem Kassenwart Hansjörg Meurer eine ordentliche Kassenführung. Bei den anstehenden Wahlen kandidierten alle Vorstandsmitglieder erneut. Einstimmig wiedergewählt wurden: Vorsitzender Felix Kromer, Stellvertreterin Verena Gallmann, Kassenwart Hansjörg Meurer und die Beisitzer Peter Knorre, Stefan Wolf und Peter Wurche. Neu in den Vorstand gewählt wurde Georg Jehle als Beisitzer.