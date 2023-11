Lange schon steht der Bauzaun vor dem ehemaligen Mercedes-Gelände in der Friedrichstraße. Bekanntlich hat die Volksbank Rhein-Wehra das Areal gekauft und will hier ihre neue Firmenzentrale bauen. Seit Freitag ist nun die Katze aus dem Sack: Volksbankchef Werner Thomann stellte das große Projekt der Öffentlichkeit vor. Die neue Bebauung zwischen Bundesstraße und Zähringerstraße soll nicht allein der Volksbank dienen, hier soll für 26 Millionen Euro ein kleines Stadtquartier für Gewerbe und Wohnen entstehen.

Erstmals hatte Vorstandsvorsitzender Thomann die Pläne für einen Neubau im Februar 2020 bekannt gegeben. Nach damaligen Vorstellungen sollte es an sich früher losgehen. Allerdings, so Thomann in Pressegespräch, hätten die aktuellen Krisen und die folgende Explosion der Baupreise auch die Volksbank getroffen. „Im vergangenen Jahr hätten wir eine Höchstpreisgarantie gehabt“, blickt Thomann zurück. Deshalb hat die Volksbank auf die Bremse gedrückt. Mittlerweile stehen die Zeichen bei den Baupreisen eher wieder auf Entspannung, so Thomann. Deshalb soll es nächstes Jahr losgehen.

So sieht die Planung aus

Wie sieht die Planung des Volksbank-Bauprojektes aus? Die Architekten Wolfgang Eitel und Dominik Langen, Geschäftsführer des Karlsruher Planungsbüros Vollack, sowie der Bad Säckinger Architekt Jörg Wegfahrt haben auf dem ehemaligen Mercedes-Areal die Geschäftsstelle der Volksbank in der ersten Reihe zur Bundesstraße geplant. Das sechsgeschossige, transparente Gebäude mit viel Glas soll laut Thomann zu etwa zwei Dritteln von der Volksbank selber genutzt werden. Das andere Dritte will die Bank als Gewerbefläche vermieten.

Mit Neubau dem Wohnungsmangel begegnen

In der zweiten Baureihe hinter dem künftigen Geschäftshaus soll zur Zähringerstraße hin eine Wohnanlage entstehen. Hier plant Architekt Wegfahrt auf 1700 Quadratmetern 19 Zwei- und Dreizimmerwohnungen sowie sogenannte Micro-Wohnungen. Das sind kleine Apartments, die eine wachsende Nachfrage bedienen sollen. Es handelt sich dabei quasi um Werktags-Singels, die unter der Woche in der Nähe des Arbeitsortes wohnen und nur an Wochenende zu ihren Familien nach Hause fahren. Aber nicht nur in diesem Segment, so Bankdirektor Thomann, brauche es in der Region mehr Wohnflächen. Es herrsche grundsätzlich Wohnungsmangel.

Die Volksbank ist bei diesem Projekt nicht nur Bauherr, sondern wird Eigentümerin des neuen Stadtquartiers bleiben, informierte Thomann. Die neu entstehenden Gewerbe- und Wohnflächen würden deshalb nicht verkauft, sondern nur vermietet.

Im Übrigen ist sich Thomann sicher: Der Wohnungsdruck in der Region werde weiter zunehmen. Die Zunahme an Arbeitsplätzen, gerade auch durch das benachbarte schweizerische Sisslerfeld, werde viele Menschen in die Region ziehen.

Planung ökologisch und nachhaltig

Das Gelände wird mit einer Tiefgarage unterbaut. Für das Volksbank-Geschäftsgebäude wie für die dahinter liegenden Wohnanlage stehen 69 Parkplätze bereit. Weitere 30 Parkplätze werden oberirdisch eingerichtet, die auch von Volksbankkunden genutzt werden können.

Die Zufahrt zur Bankgeschäftsstelle ist von der Bundesstraße her geplant, die Zufahrt zur Wohnanlage von der Zähringerstraße aus. Das Quartier ist mit einer Durchfahrt sowie mit Fußwegen erschlossen und mit viel Grün aufgelockert. Die „Entsiegelung“ des Geländes sei ökologisch einer der wichtigen Punkte, sagte Planer Eitel. Während das ehemalige Autohaus-Gelände zu annähernd 100 Prozent versiegelt war, also zugeteert und zubetoniert, wird das künftig nur ein Bruchteil sein. Ebenso sei Ökologie und Nachhaltigkeit auch bei der Energieversorgung ein Thema gewesen, das Bauherr und Planer lange beschäftigte, betont Thomann. An sich habe man sich der Thematik Geothermie nähern wollen, aber die rechtlichen Voraussetzungen hätten gefehlt. Die nun angestrebte Lösung sei eine Verbindung von Wärmepumpen und Photovoltaik. Um darüber hinaus für Spitzenzeiten im Winter abgesichert zu sein, ist ein Fernwärmeanschluss der Stadtwerke vorgesehen.

Das moderne Büro soll entstehen

Die Bürogebäude soll laut Planer Eitel den Erfordernissen der neuen Arbeitswelt angepasst sein. Es gebe entsprechend der heutigen Ansprüche einen Teil von Fix- sowie Flex-Arbeitsplätzen für Mitarbeiter, die auch im Homeoffice arbeiten. Die heutigen „Hybrid-Arbeitswelten“, wie Eitel es nannte, müssten auch beim modernen Bauen Berücksichtigung finden.

Volksbank-Geschäftsstelle in der Fußgängerzone bleibt

Trotz des Neubaus an der B34 wird die Volksbank die Geschäftsstelle in der Fußgängerzone weiterbetreiben. Jedoch werden die oberen Geschosse in der Schützenstraße vermietet, so Thomann.

Wann beginnen die Bauarbeiten?

Die Bauarbeiten für das Projekt sollen zu Beginn des zweiten Quartals 2024 starten. Laut Planer Wolfgang Eitel sei eine Bauzeit von 18 bis 20 Monaten vorgesehen.