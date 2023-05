Der SÜDKURIER-Flohmarkt vor der Lokalredaktion in Bad Säckingen ist dieses Mal nicht ins Wasser gefallen. Bei deutlich besserem Wetter als noch im Oktober 2022 konnten die Flohmarkt-Besucher an 54 Ständen nach besonderen Schnäppchen Ausschau halten.

Familie Stamm aus Bad Säckingen war zum ersten Mal dabei und konnte dabei gleich ein gutes Geschäft machen. | Bild: Michelle Güntert

Platzwart Norbert Heim berichtete, dass es 60 Anmeldungen gegeben habe. Dies sei zwar ein leichter Rückgang im Vergleich zu der Zeit vor der Corona-Pandemie, aber dennoch ein guter Wert. Etwa 60 Prozent seien wiederkehrende Verkäufer, die Mehrheit stamme aus Bad Säckingen. Es kämen aber auch Händler aus den Nachbarorten bis nach Waldshut, um ihre Waren anzubieten. Eine Ausnahme stellte dabei Henriette Krammel dar, die extra aus Bayern angereist war. Gemeinsam mit Ingrid Studinger nahm sie zum ersten Mal am SÜDKURIER-Flohmarkt teil. Die beiden Frauen verkauften Geschirr, Glas und Kochbücher und konnten dabei gute Erfolge erzielen.

Der Südkurier-Flohmarkt vor der Lokalredaktion in der Hauensteinstraße erfreute sich wieder seiner Beliebtheit. | Bild: Michelle Güntert

Ebenfalls zum ersten Mal einen Stand hatte Familie Stamm aus Bad Säckingen. Bei ihnen konnten vor allem Kindersachen und Spielzeug erworben werden. Clauida Brkinjac aus Öflingen ist „Wiederholungstäterin“, wie sie sich selbst bezeichnet. Sie ist seit 15 Jahren immer wieder mal dabei. Ihre Ware, die hauptsächlich aus Kleidung besteht, werde auch gut angenommen.

Henriette Krammel (links) kam extra aus Bayern angereist und bot mit Ingrid Studinger Geschirr, Glas und Kochbücher an. | Bild: Michelle Güntert

Für die Verpflegung der Flohmarkt-Besucher und der Händler sorgten wieder die Aerobic-Frauen vom Radsportverein Wallbach. Bei ihnen gab es Grill- und Bratwurst sowie ein kleines Kuchenbuffet. Als am Nachmittag sogar die Sonne durch die Wolkendecke blitzte, erfreute sich auch der Eiswagen La Grutta besonderer Beliebtheit, und das nicht nur bei den Kindern. Clarissa Lingnau und ihre Kinder, die es von zuhause nicht weit zum Flohmarkt haben, kommen daher häufiger vorbei.

Jens Gerbhardt freut sich über seine selbst gestaltete Ritterburg, die er zum Verkauf angeboten hatte. | Bild: Michelle Güntert

„Da besonders viele Kindersachen angeboten werden, wird man hier schnell fündig, wenn man auf der Suche nach einem Geschenk ist“, erklärt Clarissa Lingnau. Dies gilt auch für all jene Flohmarktbesucher, die auf der Suche nach gebrauchten Haushaltsgegenständen, Dekorations-Artikeln oder edlem Geschirr sind. Auch der ein oder andere antiquarische Schatz ließ sich bei einem Bummel auf dem Flohmarkt entdecken. Zum Beispiel eine Schreibmaschine oder ein Gemälde aus lange zurückliegenden Zeiten. Insgesamt lockte der Südkurier-Flohmarkt zahlreiche Händler und Besucher an und erfreute sich damit wieder seiner Beliebtheit.

