Unter dem Motto „Neue Räume“ bietet die interkulturelle Woche 2023 von 22. September bis 8. Oktober viele Gelegenheiten, Menschen mit anderen kulturellen Hintergründen kennenzulernen. Besucher können unter 15 Veranstaltungen im Landkreis Waldshut auswählen, davon finden sechs in Bad Säckingen statt.

Der evangelische Pfarrer Hans-Georg Ulrichs in seiner Funktion als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK), Anneli Ahnert vom Caritasverband Hochrhein, Hans-Peter Karrer vom Vorbereitungsteam sowie Süreyya Korkmac und Oguz Islam von der türkisch-islamischen Gemeinde Bad Säckingens, Imam Yahya Orhan und der Türkischlehrer Egin Günaydin informierten jetzt über das Programm.

Pfarrer Ulrichs freute sich, dass die türkisch-islamische Gemeinde Bad Säckingen in diesem Jahr dabei ist und am Dienstag, 3. Oktober, von 13 bis 17.30 Uhr, einen Tag der offenen Moschee in der Güterstraße 8 anbietet. Außerdem seien die zwischenzeitlich rar gewordenen Kontakte zur Gemeinde wieder intensiviert worden. Auch Imam Yahya Orhan betonte die gute Zusammenarbeit und den Geist der Kooperation. Der Freitag, 22. September, steht in Bad Säckingen ganz im Zeichen der Partnerschaftsjubiläen. Auch religiöse Feiern sind geplant: Am Sonntag, 24. September, findet ab 10.30 Uhr in der evangelischen Christuskirche Tiengen ein ökumenischer Gottesdienst statt, und am Sonntag, 1. Oktober, 17.30 Uhr, gibt es im Schlosspark eine multireligiöse Feier zum Thema Schöpfung. Dabei stellen die türkisch-islamische Gemeinde und die christlichen Gemeinden ihre Gedanken zum Thema Schöpfung und zu ihrem Menschenbild vor, so Pfarrer Ulrichs.

Das Restaurant „Sirins“ in Bad Säckingen wird während des ganzen Zeitraums „kulinarische Reisen“ anbieten, und im Münsterpfarrhof findet am Donnerstag, 28. September, ab 16 Uhr, ein World-Café statt. Das Migrationsteam der Caritas bietet dabei die Gelegenheit, sich in kleiner Runde auszutauschen. Allen Interessierten offen steht auch eine Malaktion in Bad Säckingen am Donnerstag, 28. September. Kinder und Jugendliche dürfen sich ab 11 Uhr mit einem Händeabdruck in der Unterführung beim Gymnasium verewigen.

Zu den Höhepunkten zählt die Aufführung des Musicals „Der Schlüssel“ am Sonntag, 8. Oktober, 19 Uhr, in der Stadthalle Tiengen. „Wir haben bewusst keine auswärtige Theatertruppe engagiert, sondern auf eine Eigenproduktion des Landkreises gesetzt“, so Anneli Ahnert. Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 21 Jahren haben die Geschichte geschrieben und werden sie singend, tanzend und schauspielend zur Aufführung bringen. Es geht um eine Zeitreise und einen Schlüssel, der vergangene Epochen aufschließt.