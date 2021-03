von Susanne Eschbach

Die Veränderungen in der Gesellschaft wirken sich auch auf die Bestattungskultur aus. Zurückblickend auf die vergangenen zehn Jahre, geht der Trend ganz klar in Richtung Urnenbestattungen. Waren es 2010 noch 72 Sarg- und 128 Urnenbestattungen, wurden 2020 noch 63 Personen im Sarg und schon 155 Personen in der Urne bestattet. Noch vor rund 30 Jahren seien viele Familien aus religiösen Gründen noch davor zurück geschreckt, die Verstorbenen verbrennen zu lassen und in einer Urne zu begraben. „Aber auch das hat sich inzwischen verändert“, erklärt die Abteilungsleiterin der Friedhofsverwaltung, Gudrun Keser.

Die Bestattungskultur In Deutschland ist neben der Erd- oder Feuerbestattung auch die Bestattung in einem Friedwald möglich. Dort wird die Urne in einem Waldstück unter einem Baum begraben. Seit 2015 können Angehörige unter besonderen Voraussetzungen die Asche des Verstorbenen auch im eigenen Garten beisetzen.

„Die Angehörigen wohnen inzwischen zu weit weg und die Gebühren für die Urnenbestattung sind niedriger“, zählt Gudrun Keser Gründe dafür auf, und: „Die Zeiten, in denen mehrere Generationen unter einem Dach gelebt haben, sind vorbei.“ Weil die Angehörigen oft nicht an dem Ort leben, wo der oder die Verstorbene beerdigt ist, wird die Grabpflege oft an Gärtnereien vergeben. „Und das ist bei einem Urnengrab natürlich günstiger“, so Keser. Die Grabpflege ist per Satzung vorgeschrieben. Das heißt, die Angehörigen sind dazu verpflichtet, das Grab zu pflegen.

War die Urnenbestattung damals noch die Alternative zur Sargbestattung, hat sich dabei inzwischen ebenfalls einiges getan. „Die Nachfragen nach einem Stillen Grabfeld nehmen ebenfalls weiter zu“, berichtet Gudrun Keser. Ein Grund, weshalb immer mehr Friedhöfe in der Region ein solches Grabfeld einrichten, in der die Verstorbenen anonym begraben werden und kein Gedenkstein oder Kreuz die Stelle markiert.

In den vergangenen zehn Jahren hat sich in der Bestattungskultur in Bad Säckingen einiges verändert. | Bild: Susanne Eschbach

Bei den Stillen Grabfeldern handelt es sich oft um ein kleines Wiesengrundstück auf den Friedhöfen. Die anonymen Bestattungen finden in der Regel ohne Angehörige statt. „Aber inzwischen fragen auch da die Angehörigen immer öfter nach, ob sie dabei sein dürfen“, so Keser weiter. Das die Angehörigen nach der Bestattung und später immer wieder Blumen am Stillen Grabfeld abstellen, wird von der Friedhofsverwaltung geduldet.

Erst Ende 2020 ist auf dem Waldfriedhof ein Bereich eingerichtet worden, auf dem Menschen muslimischen Glaubens beerdigt werden können. Vor einigen Jahren noch sind die Verstorbenen zurück in die Heimat gebracht worden und wurden dort beerdigt. „Doch inzwischen sind viele Muslime hier in Deutschland geboren worden und hier ist jetzt ihre Heimat“, erklärt Peter Weiß, der Leiter des Baurechtsamts in Bad Säckingen. In Rheinfelden und in Lörrach gibt es bereits muslimische Grabfelder auf den Friedhöfen. Bei der Einrichtung des muslimischen Grabfelds in Bad Säckingen hat die Stadtverwaltung mit der Türkisch-Islamischen Gemeinde aus Bad Säckingen zusammengearbeitet. „Die Einrichtung des Grabfeldes war schon eine Herausforderung“, berichtet Weiß weiter. Denn im Erdreich darf es keine Vorbestattungen gegeben haben und die Gräber sind alle gen Mekka ausgerichtet. Bestattungen auf diesem Feld hat es bisher allerdings noch keine gegeben.

Ob die Bestattung in einer Urne oder in einem Sarg vonstatten geht, spielt für das Bestattungsunternehmen selbst keine Rolle. „Grundsätzlich ändert sich für uns nichts“, bestätigt Gregor Döbele, Inhaber des Bestattungsinstituts Kohlbrenner in Bad Säckingen. Die Abläufe bei den Vorbereitungen einer Bestattung bleiben demnach gleich und es gibt für Bestatter auch keine Nachteile, wenn sich die Kunden vermehrt für eine Urnenbestattung entscheiden. „Für die Kremation werden ebenfalls Särge benötigt, auch wenn diese nicht so hochwertig verarbeitet sind wie die Särge für Erdbestattungen“, sagt Döbele. „Die großen Verlierer sind in diesem Fall die Hersteller für Särge.“