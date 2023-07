Unterwegs auf dem Seensteig war dieser Tage die Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins Bad Säckingen. Von See zu See mitten hinein in den Nationalpark Schwarzwald führte der 91 Kilometer lange Seensteig auf fünf Etappen rund um Baiersbronn, teilt der Schwazwaldverein mit. Die siebenköpfige Gruppe startete beim Schliffkopf, einem der schönsten Aussichtsberge im Nordschwarzwald. Über das Nationalparkzentrum Ruhestein und aussichtsreichen Naturpfaden war das erste Etappenziel, der Mummelsee, bald erreicht. Mehrwert bot an diesem Tag die Fahrt mit einem „historischen“ Sessellift, der den Aufstieg zum Seekopf wesentlich erleichterte. Am zweiten Tag ging es über die Hornisgrinde, vom Aussichtsturm hatte man einen fantastischen Rundumblick auf Rheinebene und Vorgebirge. Ein herrlicher Höhenpfad führte zum Schurmsee.

Für die längste Etappe mit 20,6 Kilometer hatten sich die Wanderer ausgerechnet den heißesten Tag ausgesucht. Vorbei am Huzenbacher See führte ein alpiner Steig zum Huzenbacher Seenblick. Nach einem letzten Aufstieg rund um den Rinkenberg war das Hotel „Krone“ in Baiersbronn erreicht. Nach dem Abendessen in der lauschigen „Flößer Schänke“ beendete ein Gewitter den Abend. Bei etwas kühleren Temperaturen erreichte die Gruppe am vierten Tag den Sankenbachsee, der erste und einzige Karsee mit Badeerlaubnis. Ein lehrreicher Heimatpfad führte zu einer eindrucksvollen Aussichtsplattform hoch über dem Ellbachsee. Auf dem weiteren Wegverlauf hatten sich die Wanderer für die spannende Abenteueralternative entschieden, die 800 Meter erforderten volle Konzentration. Entspannt führte der letzte Teil zum Ferienhotel Ödenhof in Mitteltal. Der letzte Tag führte entlang eines Wildgeheges. Zwei große Anstiege mit über 700 Höhenmetern machten diese Etappe richtig anspruchsvoll. Über Stock und Stein erreichten sie den idyllisch gelegenen Buhlbachsee. Entspannung und einen Einblick in die Selbstheilungskräfte der Natur bot der Lotharpfad. Auf dem Westweg ging es dann die letzten Kilometer dem Schliffkopf entgegen und der Ausgangsort war erreicht.