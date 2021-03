von Werner Probst

Wallbach (pro) Karl Dell kann heute seinen 95. Geburtstag feiern. Der Jubilar ist geistig noch sehr fit. Umsorgt von der Tochter genießt er den Lebensabend, liest sehr viel und schaut auch noch gerne Fernsehsendungen an. Ganz besonders interessiert ihn dabei der Fußball und seinen Lieblingsverein Eintracht Frankfurt.

In Hanau stand die Wiege des Jubilars. Er besuchte die Volksschule und dann die Handelsschule. Er machte eine kaufmännische Lehre, ehe er zum Arbeitsdienst eingezogen wurde. Auch als Soldat kämpfte er im Weltkrieg. In Ungarn wurde er schwer verwundet. Nach Genesung und einem weiteren Einsatz geriet er in russische Gefangenschaft. Noch gut erinnert sich der Jubilar, wie er wieder in seine zerstörte Heimatstadt zurückkehrte. Im Versicherungsgewerbe war Karl Dell tätig. 1949 heiratete er seine Frau Erna. Das Paar bekam drei Kinder. 1981 fasste der Jubilar den Entschluss, nach Südafrika auszuwandern. Dort wohnte bereits eine Tochter. Bei einer Bank arbeitete er als Innenrevisor. Als er in Ruhestand ging kam er wieder nach Deutschland. In Altenschwand wohnte die Familie, ehe sie eine Wohnung in der Hauptstraße in Wallbach beziehen konnte. Vor fünf Jahren starb seine Frau. Nun lebt er in der Bündtenstraße und freut sich, dass er von der Tochter gut umsorgt wird. Zum heutigen Geburtstag werden neben den Kindern mit Partnern, auch fünf Enkel und zehn Urenkel gratulieren.