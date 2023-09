Informieren, ausprobieren, staunen oder einfach einen schönen Spätsommertag genießen. Einiges geboten war gestern beim Feuerwehrgerätehaus in Obersäckingen, wohin die Feuerwehrabteilung Bad Säckingen zu einem Tag der offenen Tür geladen hatte. Die enorme Resonanz dürfte nicht nur dem schönen Wetter, sondern auch dem großen Interesse der Bevölkerung an Technik, Ausrüstung und den zahlreichen Aufgabengebieten der Wehr geschuldet gewesen sein.

Technisches Highlight beim Tag der offenen Tür war das Turbolöschfahrzeug der Werksfeuerwehr der Firma Evonik. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Zu erkunden und bestaunen gab es so einiges. Die Feuerwehr hatte ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, ein Tanklöschfahrzeug, ihre Drehleiter sowie das neue Einsatzleitfahrzeug auf Hochglanz poliert. Technisches Highlight war das Aerosol-Turbolöschfahrzeug der Werksfeuerwehr der Firma Evonik, das auf spektakuläre Art ihre beeindruckende Löschleistung präsentierte.

Die Jugendfeuerwehr konnte beim Tag der offenen Tür zeigen, was sie schon kann. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Auch Kooperationspartner wie das Technische Hilfswerk, das Deutsche Rote Kreuz und die Verkehrswacht Waldshut waren mit Einsatzfahrzeihen vor Ort und standen den Besuchern mit Informationen und praktisch-anschaulichen Übungsmaterialien zur Verfügung. Einen guten Eindruck konnte die Jugendabteilung der Feuerwehr hinterlassen. Ein in Brand geratenes Fahrzeug, so das Einsatzszenario, war bald gelöscht und eine „verletzte Person“ medizinisch versorgt.

Der Feuerwehrtag war gut besucht, für die Gäste gab es viel zu entdecken. Hier packen nach gelungener Übung der Jugendfeuerwehr Leon Schreyer (links) und Jakob Zimmermann wieder zusammen. Bilder: Hrvoje Miloslavic | Bild: Hrvoje Miloslavic

Die Feuerwehr Die Gesamtfeuerwehr Bad Säckingen besteht aus den Abteilungen Bad Säckingen, Wallbach, Rippolingen und Harpolingen. Ihr gehören insgesamt 200 Mitglieder an. Davon leisten 140 Personen aktiven Dienst. 20 Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren in der Kindergruppe sowie 30 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr bilden die Nachwuchsgruppen. Insgesamt leisteten die Feuerwehrangehörigen im vergangenen Jahr 4157 Einsatzstunden. Das Kommando der Bad Säckinger Gesamtfeuerwehr: Tobias Förster (Kommandant), Mark Jagenow und Christian Siebold (Stellvertreter). Informationen im Internet (www.fwbs.de).

Die Gäste waren auch zur Aktivität angehalten. Angesichts der hohen Temperaturen erfreute sich ein Ausflug mit dem Einsatzboot der Feuerwehr auf dem Rhein großer Beliebtheit. Die jüngsten Besucher konnten mit kleinen Feuerwehrschläuchen eine Brandbekämpfung im kleinen Maßstab simulieren üben. Auch die Hüpfburg war gut frequentiert.

Das DRK informierte Besucher auf praktische Art und Weise über Erste-Hilfe-Maßnahmen. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Das ältere Publikum schien an der Bewirtung der Feuerwehr großen Gefallen gefunden zu haben. Zum gemütlichen Hock im schattigen Feuerwehrgerätehaus spielten Jugend und Aktive des Musikvereines Obersäckingen auf.

Angehende Feuerwehrmänner konnten schon mal die Brandbekämpfung im kleinen Maßstab üben. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Sehr zufrieden zeigte sich das Kommando der Feuerwehr: „Natürlich ist es ein Riesenaufwand“, räumte Alexander Zimmermann, Kommandant der Feuerwehrabteilung Bad Säckingen ein. Es sei jedoch sehr wichtig, sich zu präsentieren, neue Kameradinnen und Kameraden zu gewinnen und die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr zu zeigen.

Voll im Einsatz war die Jugendfeuerwehr der Abteilung Bad Säckingen. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Gesamtkommandeur Tobias Förster stimmte zu. Er gab auch zu bedenken, dass den Gästen vermittelt werden könne, wie viel „Mensch“ hinter den zahlreichen Aufgabenbereichen der Feuerwehr stecke. Den Tag wertete er als großen Erfolg.