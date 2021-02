von Susanne Eschbach

Gut vorbereitet haben Jugendreferent Peter Knorre und Bürgermeister Alexander Guhl am Freitag politischen Besuch im Kinder- und Jugendhaus „Altes Gefängnis“ empfangen. Die CDU-Landtagskandidatin Sabine Hartmann-Müller war gemeinsam mit dem Mitglied des Europäischen Parlaments Andreas Schwab auf Wahlkampftour und machten auch Halt im Bad Säckinger Jugendhaus. Begleitet worden sind die Beiden von den Bad Säckinger CDU-Stadtverbandsmitgliedern Uwe Planko und Simon Kühn.

Bad Säckingen Abwechslung nach Hause holen können sich Kinder und Jugendliche beim „Alten Gefängnis“ in Bad Säckingen Das könnte Sie auch interessieren

Bei dem rund einstündigen Besuch ging es Peter Knorre nicht alleine darum, den Besuchern das Kinder- und Jugendhaus und die offene Jugendarbeit vorzustellen. Auch wo aktuell der Schuh drückt, wollte Peter Knorre loswerden und erhielt dabei auch breite Unterstützung durch Bürgermeister Alexander Guhl.

Bad Säckingen Der Werdegang von Ehab Al Sweidani aus Syrien ist ein gelungenes Beispiel von Integration Das könnte Sie auch interessieren

Vom Keller bis zum Dach ist das ehemalige Bad Säckinger Gefängnis und heutige Kinder- und Jugendhaus ganz der Bad Säckinger Jugend gewidmet. Während im Keller und Außenbereich kostenlos Fahrräder repariert werden, finden in den oberen Stockwerken Ferienprogramme statt, es wird getanzt, geboxt, Mitternachtssport betrieben oder Kindertheater gezeigt, um nur einige Punkte zu nennen, die von den Mitarbeitern des Kinder- und Jugendhauses das ganze Jahr über organisiert und ausgeführt werden.

Bad Säckingen Jugendliche entwickeln Ideen für das Quellhäuschen in der Badmatte in Bad Säckingen Das könnte Sie auch interessieren

Weiter sind Peter Knorre und Katja Glaus damit beschäftigt, Kinder- und Jugendlichen Beratungsgespräche anzubieten und Mut zu machen. „Nicht nur bei den Erwachsenen, auch bei den Kindern und Jugendlichen macht sich Coronamüdigkeit bemerkbar“, so Peter Knorre. Um den Besuchern des Jugendhauses Mut zu machen, wurde jüngst auch die Einrichtung eines Bücherschranks vor dem Jugendhaus mit Jugendliteratur realisiert. Aber auch die Beteiligung der Jugendlichen, um den Brunnen im Badmattenpark zu verschönern, ist ein Projekt, das vom Kinder- und Jugendhaus unterstützt wird.

Bad Säckingen Jugendliche packen es selbst an: Sie wollen das der Platz um Brunnen im Badmattenpark schöner wird Das könnte Sie auch interessieren

Außerdem halten die Mitarbeiter auch in der Zeit des Lockdowns Kontakt zu den Jugendlichen oder zu den Kollegen aus anderen Kommunen. „Ich habe nie erlebt, dass wir so rege im Austausch mit den Kollegen sind“, sagte Knorre weiter. Momentan laufen die Vorbereitungen für ein Sommerferienprogramm. „Wir planen, rechnen aber immer damit, dass es wieder abgesagt werden muss“, sagt der Jugendreferent. „Doch wir versuchen immer, das Glas halbvoll zu sehen.“

Bad Säckingen Basteln und malen im Jugendhaus Bad Säckingen wecken kreative Ideen bei den Ferienkindern Das könnte Sie auch interessieren

Der Umfang an Arbeit in der offenen Jugendarbeit ist enorm gewachsen und von den zwei Mitarbeitern und einem Bufdi nur schwer zu stemmen. „Es gibt noch eine dritte Stelle, die allerdings momentan ruht, weil kein Geld vorhanden ist“, erklärt Bürgermeister Alexander Guhl. Während die Schulsozialarbeit in den Kommunen mit 16.700 Euro vom Land gefördert wird, geht die offene Jugendarbeit leer aus. „Wir fühlen uns stiefkindlich behandelt“, sagte Knorre. Das sei der Grund, weshalb der Trend immer mehr in Richtung Schulsozialarbeit gehe. „Doch in der Schulsozialarbeit sind die Kinder und Jugendliche nur bis 17 Uhr betreut. Was passiert nach 17 Uhr und an den Wochenenden?“, so Knorre. Darum sei es auch wichtig, die dritte Stelle wieder einzurichten.