Es ist ein Thema, das polarisiert: Der Wolf ist zurück in der Region. Und er bleibt vermutlich nicht allein. Nachdem Anfang Januar erstmals ein weiblicher Wolf im Schwarzwald nachgewiesen wurde, tappen im Februar zwei Wölfe in St. Blasien in eine Fotofalle.

Experten der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) gehen nach Sichtung des möglichen Wolfspaares stark davon aus, dass es noch in diesem Jahr zur Reproduktion und somit zur Rudelbildung im Südschwarzwald kommt. Nutztierhalter sind besorgt und gleichzeitig auf der Hut. Der SÜDKURIER hat Wanderschäfer Jürgen Fritz aus Wieslet gefragt, wie er seine Herde schützt und sich mit der Einnistung des Wolfs in der Region arrangiert.

Stehen auf dem Speiseplan des Wolfs: Nutztiere wie Schafe, Ziegen und Rinder. | Bild: Anna-Lena Lauber

Mit rund 250 seiner etwa 700 Tiere zieht Jürgen Fritz im Winter von Laufenburg über Harpolingen und den Hotzenwald. Die Winterweidegründe umfassen meist ganze Gemarkungen, die von den jeweiligen Gemeinden an die Schäferei verpachtet werden. Unten am Rhein fühle er sich sicherer vor dem Wolf, der bislang nur in höher gelegenen Gemeinden zugeschlagen hat. Zu dem Wildtier hat Fritz nämlich eine klare Haltung: „Abschießen sollte man die.“

Wolfsbestände Deutschlandweit wurden laut Naturschutzbund (NABU) im Monitoringjahr 2021/2022 161 Wolfsrudel, 43 Wolfspaare und 21 territoriale Einzeltiere erfasst. Wilde Wölfe paaren sich laut Angaben der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) in der Regel im Februar oder März und bringen dann im April bis Mai etwa vier bis sechs Welpen zur Welt.

Gefahr für Schafe und Schäfer

Angesichts des Wolfes fürchtet Jürgen Fritz um seine Existenzgrundlage: Rund 100 Schafe und 400 Lämmer verkauft der Schäfer im Jahr. Die größte Gefahr für seine Tiere gehe vom Wolf aus, sagt er. Als Anti-Wolf-Maßnahme und Herdenschutz ist ein portabler, 106 Zentimeter hoher Elektrozaun bei dem Schäfer im Einsatz. Aber für Fritz ist die Sicherheit des Zauns ein Witz: „Und das soll meine Tiere vor dem Wolf schützen?“ Für seine Hunde kein Hindernis: Ein kurzer Pfiff und Hündin Mona kommt angelaufen und springt mit Leichtigkeit über die Absperrung.

Für Fritz ein Witz: Dieser Elektrozaun mit rund 4000 Volt soll die Schafe laut Vorgaben vor einem Wolf schützen. Seine Hündin Mona springt locker über den 106 cm hohen Zaun. | Bild: Anna-Lena Lauber

Schutz vor dem „bösen“ Wolf

Aber genau diesen Zaun empfehlen FVA und Umweltministerium – in Verbindung mit Herdenschutzhunden – als Mittel gegen Wolfsattacken. Das Einhalten dieser dringend empfohlenen Maßnahmen ist auch Voraussetzung für mögliche Ausgleichszahlungen. Herdenschutzhunde könne sich Fritz allerdings keine zulegen: „Das würde zum Konflikt mit meinen Hunden führen“, erklärt er. Drei altdeutsche Hütehunde kümmern sich um seine etwa 700 Schafe.

Der altdeutsche Hütehund Mona kümmert sich um das Zusammenhalten und Eintreiben der Herde. Mit einem Herdenschutzhund würden Fritz‘ Hunde vermutlich in einen Konflikt geraten. | Bild: Anna-Lena Lauber

Trotz empfohlener Präventionsmaßnahmen sehen Schäfer und Verband die Rückkehr des Wolfs mit großer Sorge: „Die vorgegebenen Herdenschutz-Maßnahmen bieten keinen hundertprozentigen Schutz für unsere Tiere“, kritisiert Anette Wohlfarth, Geschäftsführerin des Landesschafzuchtverbandes Baden-Württemberg. Vor allem vor einer Rudelbildung hätten die Nutztierhalter gehörig Respekt.

Das Umweltministerium hingegen argumentiert anders herum: Das Risiko von Angriffen auf Nutztiere hänge weniger von der Anzahl der Wölfe in einer Region ab. Es komme vielmehr darauf an, wie konsequent die Herdenschutzmaßnahmen umgesetzt werden.

Hüte- und Schutzhunde Während Hütehunde zur Führung, zum Eintreiben und zum Zusammenhalt der Herde eingesetzt werden, bewachen Herdenschutzhunde die Weidetiere. (Quelle: Naturschutzbund Deutschland).

Schäfer kritisieren Wolfsmanagement

Bei Fritz habe der Wolf zum Glück noch nie zugeschlagen, trotzdem fühlt er sich ihm wehrlos ausgeliefert: „Man könnte sich schon schützen“, sagt Fritz mit Verweis auf seinen Waffenschein, „aber man darf es halt nicht.“ Denn das Raubtiers ist geschützt, bei einem illegale Abschuss drohen bis zu fünf Jahre Haft.

Seine Kollegen und er seien sich einig: „Wir würden dem Wolf ja hin und wieder ein Schaf gönnen, aber bei einem Schaf bleibt es dann nicht“, befürchtet der Schäfer und mutmaßt: „Im Rausch kann der Wolf schon mal 30 oder 40 Tiere töten.“

Fühlt sich dem Wolf machtlos ausgeliefert: Schäfer Jürgen Fritz fürchtet Verluste durch das Raubtier. | Bild: Anna-Lena Lauber

Ein Gehege für den Wolf?

Der Schäfer erinnert sich zurück: „Früher hat man die Schafe eingesperrt, damit sie nicht weglaufen. Heute sperrt man sie ein, um sie vor dem Wolf zu schützen.“ Seiner Meinung nach sollte es andersrum laufen: Nicht die Beute, sondern der Jäger sollte eingesperrt werden. Seine Idee eines riesigen Wolfsgehege habe es sogar bis vor den Bundestag geschafft, erzählt er, dort sei der Vorschlag jedoch nicht weiter verfolgt.

Neun Nutztierrisse im Landkreis

Im Landkreis Waldshut kam es seit 2020 zu neun Nutztierrissen, bei denen der Wolf als Verursacher zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte. In acht Fällen standen Rinder, vor allem Kälber, auf dem Speiseplan des Wolfs. In einem Fall riss er drei Schafe. Jüngst fiel Mitte Februar ein Rind in Schluchsee dem Wolf zum Opfer. Weitere Orte, an denen der Wolf zugeschlagen hat sind Höchenschwand, Bernau, Ibach, Dachsberg und Gurtweil. Drei Wölfe gelten aktuell als sesshaft in Baden-Württemberg – einer im Nordschwarzwald und zwei im Südschwarzwald. Bald schon könnte sich diese Zahl mehr als verdoppeln.