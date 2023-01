von Michael Gottstein

Fast 90 Seiten umfasst das gemeinsame Programmheft der Volkshochschulen (VHS) Bad Säckingen und Wehr für das Frühjahrs- und Sommersemester. Es empfiehlt sich, auch die Internetseiten zu besuchen, da manche Kurse ganz aktuell, nach der Drucklegung, in das Programm aufgenommen werden. Seit gestern, Mittwoch, sind Anmeldungen online möglich.

In Bad Säckingen gebe es „nichts spektakulär Neues“, so Bürgermeister Alexander Guhl, dafür zeichne sich das Programm durch Kontinuität aus. Gerade die VHS Bad Säckingen ist besonderen Herausforderungen ausgesetzt, denn einer ihrer Schwerpunkte sind die fünf im Auftrag des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge angebotenen Integrationskurse sowie die „Deutsch als Fremdsprache“-Schulungen.

Kontakt www.vhs-wehr.de Infos und Anmeldung bei der jeweiligen Geschäftsstelle der VHS in Bad Säckingen (Tel. 07761/21 01) und in Wehr (Tel. 07761/8086 02). Infos und Anmeldung im Internet: www.vhs-bad-saeckingen.de

Die Dozenten sind nicht nur Sprachlehrer, sondern oft auch Ansprechpartner für die Geflüchteten, die manchmal Schwierigkeiten haben, sich in der neuen Kultur zurechtzufinden. Die Deutsch-Kurse seien sehr stark nachgefragt, so VHS-Leiter Bernd Crößmann: „Wir könnten mehr Kurse anbieten, wenn wir mehr Dozenten hätten.“ Insgesamt umfasst das Bad Säckinger Programm 93 Kurse. Neu sind die Wanderungen in Freiburg und auf den Castellberg mit dem zertifizierten Wanderführer Jörg Mutz. Heinz Schlögl wird seinen Literaturkurs wieder aufnehmen, der Max Frisch und Ingeborg Bachmann gewidmet ist. Neu ist ein Zeichenkurs zum Thema „Tiere des Schwarzwaldes“, der das umfangreiche Kunstangebot der Wehrer VHS ergänzt.

Neben den bewährten Gesundheits- und Gymnastikkursen gibt es Selbstverteidigungskurse für Kinder, Mädchen und Frauen. Bewährt sind die Kunstexkursionen mit Christine Stanzel, die nach Basel zur „Zerrissenen Moderne“ und in das Kunsthaus Zürich (zu Giacometti und Dalí) fahren und am 1. April zu ihrer 100. Exkursion aufbrechen wird, die nach Martigny zur Turner-Ausstellung führt. Die Computerschule Michael Fritz bietet 13 EDV-Kurse an. Einige finden im Schulungsraum der VHS Bad Säckingen in Präsenz statt, daneben gibt es Spezialkurse, die wahlweise online besucht werden können.

Die VHS Wehr hat 128 Kurse organisiert. Da sie zur Partnerin des Biosphärengebiets Schwarzwald ernannt wurde, wird sie einen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeitsthemen setzen; der zweite Schwerpunkt ist den Veranstaltungen rund um den Internationalen Frauentag (8. März) gewidmet.

Unter anderem gibt es eine Lesung mit Sandhya Hasswani aus deren Buch über die letzte Äbtissin des Damenstiftes Säckingen sowie den Filmabend „Die Unbeugsamen“ über Frauen in der Politik, dem sich eine Diskussion mit Vertreterinnen aus der Kommunalpolitik anschließen wird.

Angebote für Kinder, die diversen Kurse der Malschule Elena Romanzin sowie die Angebote zu Gesundheit und Ernährung ergänzen das Programm. Für Französisch werden Dozenten gesucht. Neu sind die Kurse des Musikers Gaetano Siino, und im Bereich „Gesellschaft“ gibt es einen Vortrag von Franz-Josef Schäfer und Reinhard Valenta über den Wehrer Rolf Seuser und seinen Vater Karl, der das Theaterstück „Der Wolf von Wehr“ verfasst hatte.