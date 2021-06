von Harald Schwarz

Wie läuft aktuell das Hallentraining bei den Vereinen ab? Sind nun alle ausreichend mit Testkits versorgt? Wir haben nachgefragt.

Zum Hintergrund

In einer Video-Konferenz-Schalte tagten vergangene Woche die Mitgliedsvereine des Bad Säckinger Sportausschusses. Thema war die Wiedereröffnung der Sporthallen und die Einschränkungen des Spielbetriebes. „Die Situation hat sich wesentlich entkrampft“, alles wäre nicht so schlimm, so Felix Kromer, Vorsitzender des Sportausschusses. Der Sport im Freien ist wieder möglich, für das Hallentraining gilt weiter die GGG Regel: getestet, geimpft, genesen. Hochgeploppt war dieses Thema, nachdem klar wurde, dass die Vereine bereits zuvor kostenlose Testpakete von der Stadt bekommen hatten. Nach SÜDKURIER-Informationen bekam der SV Obersäckingen 250, der FC Wallbach und der FC 08 jeweils 500 Kits.

Alle Vereine erhalten Tests

Inzwischen hat die Stadt den Vereinen kommuniziert, dass sie ihren Bedarf an Testkits melden können. Das hätten die Vereine auch gemacht. Die Stadt hatte den Gesamtbedarf ihrerseits bestellt. Nun könnten die Vereine ihre bestellten Testkits abholen. Eine klare Sache. Zusatzbedarf könne ebenfalls abgeholt werden. Felix Kromer legt Wert auf die Feststellung: „Es gab nie Unstimmigkeiten zwischen Fußballvereinen und anderen Vereinen.“

Und weiter: „Uns vom Sportausschuss war es gar nicht bewusst, dass bereits Testkits an die Fußballvereine ausgeliefert wurden“. Die Grundschulen stellen mittlerweile Zeugnisse aus und bestätigen gegenüber den Eltern den Test. Diese Bestätigungen gelten nun auch für Vereine. „Auf administrativer Ebene hat sich in den vergangenen zwei Wochen viel verändert und es wurde alles viel einfacher“. Die Sportler, die noch getestet werden müssen, sollten eine halbe Stunde früher zum Training erscheinen, so Felix Kromer.

Wichtig ist für Felix Kromer die Betonung auf die Ausbildung von Testern durch Sherepreet Schwer, einem Referenten des THW. Nach Rücksprache bei der Stadtverwaltung hat er zwei Kurse zur Ausbildung von Testern für den Sportausschuss durchgeführt.