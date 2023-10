Dem Vorwurf der Geldwäsche sah sich eine 69-jährige Bad Säckingerin vor dem Amtsgericht Bad Säckingen ausgesetzt, nachdem sie Geld, das aus dubiosen Quellen auf ihren Konto gelandet war, abgehoben und ausgegeben hatte. Die Hintergründe blieben auch in der Gerichtsverhandlung im Dunkeln – das Verfahren endete nun mit einem Freispruch durch Amtsrichter Rupert Stork.

Insgesamt 107 Überweisungen waren innerhalb von acht Monaten auf dem Girokonto der Rentnerin eingegangen, zumeist waren es Kleinbeträge von zehn, manchmal 20 oder 50, im höchsten Fall auch mal 200 Euro. Insgesamt kamen so über die Monate 3080 Euro zusammen. Die 69-Jährige, die nach eigenen Angaben stets am Rand ihres Dispo-Limits lebte, will von den unverhofften Zahlungseingängen aber nichts gemerkt haben. Stattdessen hatte sie das Geld jeweils zeitnahn und in ebenfalls kleinen Raten abgehoben und ausgegeben.

Mehrere Geldabhebungen am Tag

Wie die Polizei ermittelte, habe sie bis zu vier Mal pro Tag Kleinbeträge von ihrem Konto abgehoben. Die Kontoauszüge habe sie nie genauer angesehen, beteuerte sie vor Gericht. Erst am Ende habe sie versucht, eine Rücküberweisung am Bankterminal zu veranlassen, daran sei sie aber gescheitert.

Fall von Internetbetrug in Österreich

Das Geld stammte von einer gehörlosen Frau aus Österreich, die Opfer eines Internetbetrugs – des so genannten Love Scammings – wurde: in den sozialen Medien hatte sie einen Mann mit dem erfundenen Namen „Steve Barry“ kennengelernt, in den sie sich verliebt hatte.

Was ist Love Scamming? „Love Scamming“ oder auch „Romance Scamming“ ist die moderne Form des Heiratsschwindels. Betrügerinnen und Betrüger erstellen auf Social Media Plattformen oder Dating-Portalen gefälschte Profile und spielen ihrem Gegenüber die große Liebe vor. Im Laufe der Zeit werden Opfer um Geld gebeten, oder sollen sollen ein gemeinsames Konto eröffnen. Oft dienen auch Dritte als „Finanzagenten“ um Zahlungen zu verschleiern.

Weil die Österreicherin Geld für eine medizinische Behandlung benötigte, habe ihr „Barry“ einen Kredit vermitteln wollen. Der vermeintliche Liebhaber forderte von der Österreicherin aber immer Vorschüsse für Gebühren, Abwicklungen und Zollbestimmungen, und verlangte dafür Überweisungen auf das Konto der Rentnerin aus Bad Säckingerin. Fehlüberweisungen oder Zahlendreher konnte die Kriminalpolizei ausschließen, weil auch der Name der Bad Säckingerin auf den Überweisungen genannt war.

Wie schütze ich mich vor Love Scamming?

Geben Sie keine persönlichen Daten, Bankverbindungen oder private intime Fotos heraus! Diese könnten missbräuchlich verwendet werden. Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl! So viele Zufälle, die eine persönliche Begegnung „offline“ im letzten Moment doch noch verhindern und zudem sehr kostenintensiv sind, gibt es nicht! Ein gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! Brechen Sie den Kontakt ab, sobald Ihnen etwas merkwürdig vorkommt und wenden Sie sich an die Polizei! ( Tipps der Polizei: Überweisen Sie niemals Geld, übersenden Sie keine Gutscheincodes an Personen, die Sie noch nie persönlich getroffen haben!Geben Sie keine persönlichen Daten, Bankverbindungen oder private intime Fotos heraus! Diese könnten missbräuchlich verwendet werden. Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl! So viele Zufälle, die eine persönliche Begegnung „offline“ im letzten Moment doch noch verhindern und zudem sehr kostenintensiv sind, gibt es nicht! Ein gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! Brechen Sie den Kontakt ab, sobald Ihnen etwas merkwürdig vorkommt und wenden Sie sich an die Polizei! ( Quelle: Polizei Hamburg

Vorwurf der Geldwäsche

„Wie kommen die zu meiner Kontonummer? Die haben meinen Namen missbraucht“, empörte sich die Rentnerin vor dem Gericht. Staatsanwalt Michael Blozik vermutete hingegen, dass die Bad Säckingerin als „Finanzagentin“ in irgendeiner Form mit den Betrügern verstrickt gewesen sein muss. „Reine Spekulation“, so Verteidiger Michael Vogel.

Leichtfertige oder fahrlässige Geldwäsche ist gegeben, wenn davon ausgegangen werden muss, dass der Täter um die illegale Herkunft des Geldes hätte wissen müssen, es aber vorgezogen hat, nichts zu sehen, nichts zu hören und nichts zu sagen.

War das Verhalten leichtfertig?

Dafür spräche nicht nur das ungewöhnliche Abhebeverhalten, sondern auch, dass niemand anders Zugriff auf das Konto gehabt habe. Er forderte eine Strafe von 60 Tagessätzen in Höhe von 40 Euro. Amtsrichter Stork sah in seinem Urteil allerdings den Beweis für eine „leichtfertige Geldwäsche“ nicht erbracht. Dazu hätte der Angeklagten nachgewiesen werden müssen, dass sie gewusst der zumindest geahnt habe, dass das Geld auf ihrem Konto aus einem strafbaren Delikt stammt. Dass sie von den Geldeingängen nicht gemerkt habe, nahm er ihr aber auch nicht ab. Zivilrechtlich sei sie verpflichtet, die Summe zurückzuzahlen, so Stork. Immerhin blieb ihr durch den Freispruch eine zusätzliche Strafe erspart. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.