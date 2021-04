von sk

Gewaltsam und mit Betonsockel wurde am Sonntag, 4. April, ein Verkehrszeichen an der Werderstraße zur Scheffelstraße, in Höhe von „Radio Müller“, herausgerissen. Etwa zehn Meter weit wurde das Schild laut Polizei mitgeschleift und dann an einem Gartenzaun abgelegt.

Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt unter Telefon 07761/93 40) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.