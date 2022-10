von Gerd Leutenecker

Mit der jährlichen Spendenverteilung durch die Sparkasse Hochrhein sind in diesem Jahr elf Vereine und Organisationen bedacht worden. 44.462 Euro fließen in Projekte und die Jugendförderung. Als Spitzenreiter wird die gemeinsam von der Stadt und der Sparkasse getragene Kulturstiftung mit über 22.000 Euro unterstützt. Wolf Morlock musste als Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hochrhein gestehen: „Der Sport kam in letzter Zeit ein wenig zu kurz.“ Über die Verteilung der Gelder entscheidet der Gemeinderat der Trompeterstadt.

Beinahe 500 Kinder und Jugendliche üben und erlernen ihren Sport beim Turnverein Bad Säckingen. Alleine die große Anzahl an Kindern und Jugendliche im Verein erkläre den Betrag von 4150 Euro. TV-Geschäftsführerin Elke Kaiser konnte zusammen mit dem Vorsitzenden Mathias Waßmer ein Bild der Jugendsportförderung Verein bieten. Morlock wendete sich am Mittwochabend im Schloss Schönau an alle Vereinsvertreter: „Ohne dieses Engagement funktioniert die Gemeinschaft nicht.“ Vereinspräsident Peter Weiß vom FC Wallbach ASV konnte die mit 1967 Euro konkret bedachte Abteilung des Eltern-Kind-Turnens im westlichen Stadtteil vorstellen. „Da sind andere Größenverhältnisse da, die Gerätschaft muss zu den Kleinkindern passen“, sagte Weiß. Dass sich beim FC Wallbach nicht alles um Fußball dreht, wurde zusätzlich mit einem Zuschuss über 2800 Euro für Turnmatten und einen Bodenturnläufer gefördert. Ähnlich beim FC 08 Bad Säckingen: Mehr als 3100 Euro gehen in die Jugendförderung und ein Zuschuss für die Beschaffung eines Kamerasystems zur Spieleranalyse. Die Nachwuchsförderung durch die Spende der Sparkasse kommt ebenso dem Sportverein Harpolingen zugute.

Wolfgang Baier vom Musikverein Obersäckingen dankte für den Zuschuss von 265 Euro für die Jugend. Auch die Sanierung des Spielplatzes in Harpolingen wird unterstützt. Dem Verein „Daheim in Harpolingen“ sind bereits Privatspenden zugeflossen, „aber es geht weiter“, berichtete Ulrike Schusser-Wang. Für die Sondersituation durch den Krieg in der Ukraine werden die beiden Vereine Refugees Integrated und das Kinderhilfswerk Ukraine, unterstützt.

Die Sparkassen-Kulturstiftung Bad Säckingen wird über 22.000 Euro „in die Bandbreite von Kulturangeboten“ stecken. Seit 2011 ist die Stiftung zu einer Institution geworden. Von Konzerten bis hin zu Kunstausstellungen reichen die Unterstützungen der Sparkassen-Kulturstiftung.