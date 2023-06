Mit einer Bürgergenossenschaft das Dietz-Haus sowie den Hallwylerhof zu übernehmen. Das ist der Plan des Vereins Kulturraum Bad Säckingen, wie Vereinsvorstand Stefan Meier am Montagabend bei der Vorstellung des Bürgerforums bekannt gab.

Ziel der sogenannten „SäkGeno“ sei es, den den Verkauf ortsbildprägender Gebäude wie des Dietz-Haus an Investoren zu verhindern. Die Befürchtung der Initiatoren sei, dass die Gebäude nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich sind, oder abgerissen werden, heißt es in einer Absichtserklärung der geplanten Genossenschaft.

Begegnungsstätte für Bürger

Stattdessen sollen dort Begegnungsstätten entstehen, wie beispielsweise ein Jugendhaus, Räumlichkeiten für Vereine oder ein inklusives Café. Auch Räume für Kunst und Kultur könnten dort entstehen, man sei aber auch offen für die Mitgestaltung durch Bürger, die über ein Formular auf der Website Ideen einbringen können.

Dadurch soll eine „nachhaltige Nutzung für das gute Leben in Säckingen“, heißt es in dem Schreiben. Der Verein wird dabei laut Meier von Genossenschaftsberatern unterstützt und will über seine Mitglieder nur den Kauf finanzieren. Die Sanierung soll im Idealfall durch Darlehen und Fördermittel bezahlt werden, so der Verein. Die Genossenschaftsanteile sollen für Einlagen in Höhe von 250 bis 1000 Euro zu erwerben sein.

Kritik von Gemeinderäten

Zwei Gemeinderäte, die an der Vorstellung des Bürgerforums teilgenommen haben, sehen das jedoch kritisch. Sie kritisieren das Projekt bei der Veranstaltung, da sie das Flugblatt per Mail erhalten haben, jedoch kein Absender kenntlich gemacht war. Auch das Mitbringen der Flugblätter zu einer Informationsveranstaltung wurde kritisiert.

Die Bürgervertreter halten den Plan nicht für umsetzbar. „Die Stadt könne das nicht finanziell unterstützen“, so CDU-Rat Michael Maier. Er sei gespannt, ob die Initiative die 1,5 Millionen Euro für den Kauf und das Geld für die Sanierung zusammenbekomme.

Stadt benötigt Verkaufserlös

Die Stadt hatte die Immobilien zum Verkauf freigegeben, um das durch die Rettung der Stadtwerke entstandene Defizit abzufangen. Im Herbst 2022 musste Bad Säckingen ihren Energieversorger mit mehr als 11 Millionen Euro vor der Pleite retten.

Daher könne die Stadt die Gebäude auch nicht unter Wert verkaufen und mit einem Fassadenanstrich sei es nicht getan, erwiderte Maier dem Initiator.

Der Bürgermeister zeigt sich prinzipiell offen für das Projekt, er begrüße Ideen aus der Bevölkerung. Er wäre bereit, zu schauen, wo das hinführe, jedoch stehe auch für ihn fest, dass es keine Investition der Stadt in diese Immobilien oder die Genossenschaft geben kann.