Mit neuer Satzung und neuem Vorstand startet der Verein Step Uganda durch. Nun hofft er, das Vertrauen potenzieller Spender zurückzugewinnen. In der Hauptversammlung dankte die scheidende Vorsitzende Elizabeth Kanitz allen, die dem Verein trotz der Schwierigkeiten treu geblieben waren, besonders dem Förderer Klaus Hartkopf, der viel Zeit und Geld investiert hat, um die Geschäftsführung in Uganda auf eine professionelle Basis zu stellen. Dies sei gelungen, so Hartkopf, die Verwaltung arbeite vorschriftsmäßig, niemand habe sich bereichert. Die mit Spenden erbaute Dorfschule in Bukobe ist fertig, der erste Jahrgang machte im Dezember seinen Abschluss.

Der Bad Säckinger Verein sammelt Geld und stellt es einer NGO in Uganda, dem Step Development Center, zur Verfügung, ist aber nicht weisungsberechtigt. Diese Konstruktion kritisierten einige Mitglieder. Hartkopf erläuterte, die NGO sei Trägerin der Schule und entscheide selbstständig über die Verwendung der Mittel. Sie muss aber jedes Jahr einen Rechenschaftsbericht vorlegen, den ein externer Steuerberater prüft: „Wenn wir in Bad Säckingen sehen, dass die Mittel nicht in unserem Sinne verwendet wurden, können wir jederzeit weitere Überweisungen stoppen“, erklärte Hartkopf.

Die Satzung legt Prioritäten fest. In erster Linie sollen die Personal- und Betriebskosten der Schule in Bukobe finanziert werden, dann wird die Ausbildung junger Menschen gefördert, weiter werden die Betriebs- und Personalkosten für das Waisenhaus übernommen. Sollten noch Mittel zur Verfügung stehen, will man Einzelprojekte zur Verbesserung der Lebensverhältnisse realisieren.

Der neue Vorstand wurde einstimmig gewählt. Er ist nicht hierarchisch strukturiert, sondern arbeitet als Team. Es besteht aus: Steve Kommogne, Roland Hoos-Michelotti, Joyce Vidal Wuts, Norbert Weiss und Amilia Nanjala.

Der Verein Step Uganda wurde 2014 in Bad Säckingen von Elizabeth Kanitz gegründet. Infos im Internet unter www.step-uganda.de.