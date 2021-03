von Gerd Leutenecker

Der Kindergarten Vinzentius hat vom Bad Säckinger VdK-Ortsverband eine Spende in Höhe von 260 Euro erhalten. Winfried Riegelsberger und Angelika Martin überreichten an Stefanie Rufle symbolisch den Scheck. „Das wird in einen weiteren Koordinations-Racer fließen“ und allen 78 Kindern im Kindergarten und der Kindertagesstätte zur Verfügung stehen, so die stellvertretende Leiterin der Einrichtung, Rufle. Für den VdK kam mit dem Kindergarten die vierte Einrichtung zum Zuge, die in der Stadt gefördert wird, so der VdK-Vorsitzende Riegelsberger.