„Nur dank der engagieren Tätigkeit der ehrenamtlichen Mitglieder des VdK, ist es möglich geworden, viele Leistungen für seine Mitglieder zu erstreiten“, erklärte die Kreisvorsitzende des VdK Lucia van Kreuningen den 71 Personen, die sich am Samstagvormittag in der Flößerhalle Wallbach zum Kreisverbandstag vom Sozialverband VdK Waldshut versammelt haben, um ihre verdienten Mitglieder zu ehren und den Vorstand neu oder wieder zu wählen.

In ihrem Bericht ging Lucia van Kreuningen auf die Besuche der Ortsverbandskonferenzen ein. So wurde in Murg Andreas Ruch als neuer Ortsvorsitzender gefunden. Der Besuch des Écomusé d`Alsace anlässlich der 75-Jahr-Feier, die in der Stadthalle in Tiengen stattfand, war sehr interessant, erklärte sie. Erfolgreich war die Teilnahme an der Hochrhein-Messe in Tiengen, bei der 24 Mitglieder neu geworben werden konnten. Beim Volkstrauertag wurde in Zürich ein Kranz niedergelegt. Sie bedauert, dass die Ortsverbände von Todtmoos, Häusern Höchenschwand und sogar Waldshut anderen Ortsverbänden angegliedert werden mussten, da keine Vorstandschaft gefunden wurde.

Da die Rechtsreferentin Elvira Bendzko nicht anwesend sein konnte, verlas sie deren schriftlichen Bericht der zeigte, wie erfolgreich deren Arbeit für die Mitglieder in Rentensachen war, sodass sie für sie beinahe 500.000 Euro zusätzliche Leistungen im vergangenen Jahr erstritten hat.

Nach dem Kassenbericht von Rosita Zyska, der mit einem deutlichen Plus abschloss, bescheinigten ihr Johannes Eschbach und Volkmar Schischka eine einwandfreie Kassenführung.

Bezirksgeschäftsführer Klaus Martin Weih nahm im Anschluss die Entlastung des Vorstandes und dessen Wahlen vor, bei der Lucia van Kreuningen zur Kreisvorsitzenden und Rheno van Kreuningen zu ihrem Stellvertreter wieder gewählt wurden. Barbara Bugatzki wurde zur Kassiererin, Stefan Kutschinski zum Schriftführer, Sylvia Fromm zur Frauenvertreterin und Gabriele Martin, Kirsten Kürten, Ute Speck, Rolf Becker, Wilfried Riegelsberger und Johanna Topweiler zu Beisitzern, Andreas Ruch und Hanspeter Schäuble zu Vertrauensbeauftragten gewählt. Johannes Eschbach und Volkmar Schischka bleiben Revisoren.

Das anschließende Referat von Marketing-Referentin Maike Steiert zeigte, wie man in den Ortsverbänden Mitglieder werben kann.

Mit den Ehrungen von Manfred Berger, Angelika Zipfel, Manfred Maier und Roswitha Zyska mit der goldenen Ehrennadel/Verdienstnadel und Ulrich Breyer und Wolfgang Duttlinger mit der silbernen Ehrennadel und einer Urkunde für ihre verdienstvolle Arbeit für den VdK, schloss der offizielle Teil der Kreisverbandstagung.