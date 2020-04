von Susanne Eschbach

Die Schränke sind aufgeräumt, die Wohnung ist geputzt. In den vergangenen drei Wochen hatten viele Menschen aufgrund der Einschränkungen bedingt durch die Corona-Pandemie genügend Zeit dazu. Jetzt kann man sich doch endlich einmal die Fotos vornehmen. Das Bild aus dem vergangenen Urlaub ist ja ganz hübsch, wenn nur nicht dieser Hintergrund wäre. Wem das so geht, der kann sich jetzt auch in der Krisenzeit direkt an die Fotografenmeisterin Stefanie Risse von Foto Forstmeyer wenden.

Die SÜDKURIER-Serie Für Gewerbetreibende ist es eine schwierige Zeit: Die SÜDKURIER-Redaktion will sie deshalb mit dieser Serie unterstützen. Wir stellen täglich heimische Händler vor, die Online-Verkauf anbieten oder Telefonbestellung mit Anlieferung. Denn auch bei uns kann man noch einkaufen, ohne gleich zu den großen Online-Händlern zu wechseln. Alle bereits vorgestellten Einzelhändler finden Sie auch gebündelt im unten stehenden Online-Bericht.

Bad Säckingen Das bieten unsere Händler ihren Kunden trotz Corona Das könnte Sie auch interessieren

Obwohl das Geschäft geschlossen, ist sie täglich von Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr telefonisch unter 07761/75 42 erreichbar. Sie übernimmt die digitale Bearbeitung von Bildern oder gestaltet Einladungskarten für jeden Anlass wie Hochzeiten oder Geburtstage. „Für die digitale Bildbearbeitung oder die Anlasskarten können mir die Kunden die Datei per Mail an info@foto-forstmeyer.de senden und in kurzen Worten beschreiben, was sie gerne bearbeitet haben möchten“, erklärt Stefanie Risse. Die Bilder kommen dann professionell überarbeitet an den Kunden zurück. Während die Herstellung von Gruppen- oder Familienbildern momentan nicht möglich ist, sind Passbilder möglich. Das allerdings nur unter Einhaltung des vorgeschriebenen Sicherheitsabstandes. „Die Kunden sollten den Sitz ihrer Haare oder das Make-up selbst überprüfen“, erklärt Stefanie Risse. Es sei aber notwendig, vorher telefonisch einen Termin zu vereinbaren.