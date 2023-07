Die Grüne Jugend hat im Schmidts XL-Markt in Bad Säckingen Spenden für den Tafelladen gesammelt. Die Jugendliche standen von 10 bis 13 Uhr am Eingang des Supermarkts und baten die Kunden darum, bei ihrem Einkauf eine Packung Nudeln oder eine Konserve mehr mitzunehmen, um sie zu spenden. Wie die Grüne Jugend in einer Mitteilung schreibt, war ein Großteil der Kunden der Aktion gegenüber aufgeschlossen und legte beim Verlassen des Supermarkts einige Produkte in den dafür vorgesehenen Einkaufswagen, sodass dieser mehrfach ausgeladen werden musste, damit wieder Platz für neue Spenden war. Die vielen Kisten voller Nahrungsmittel wurden noch am Samstag im Tafelladen abgeliefert, wo sich der Tafelleiter Richard Gaßmann über die große Spende freute.

In einem Gespräch tauschten sich die Jugendlichen mit ihm über die Lage der Tafel aus. „Eigentlich dürfte so etwas wie die Tafel in einem reichen Land wie Deutschland gar nicht nötig sein“, stellten sie fest. Die Produkte werden am Dienstagvormittag an bedürftige Menschen aus Bad Säckingen verteilt. „Die Aktion war aus meiner Sicht ein Erfolg. Wir konnten viele Produkte spenden und vor allem viele Menschen auf das Thema aufmerksam machen“, bilanziert Vorsitzender Florian Tröndle in der Pressemitteilung.