Abitur geschafft! Und dann? Heutzutage stehen Heranwachsenden nach dem Schulabschluss viele berufliche Optionen, wie etwa ein Studium oder eine Ausbildung zur Wahl. Bei einem großen Angebot ist eine gute Beratung wichtig. Die künftigen Abiturienten des Scheffel-Gymnasiums konnten sich diesen Donnerstag beim jährlichen Berufsorientierungsabend ausgiebig Informationen einholen.

Gut 20 Referenten aus unterschiedlichen Berufen waren anwesend. Die Schülerinnen und Schüler der 10. und 11. Klassen konnten sich im Vorfeld zu zwei Vorträgen anmelden. Die Referenten nahmen sich jeweils 45 Minuten – also eine ganze Schulstunde – Zeit, um vor Gruppen von bis zu 20 Schülern über ihren beruflichen Werdegang und aus ihrem Arbeitsalltag zu erzählen. Im Anschluss an die Vorträge konnten die Schüler noch Fragen stellen. Lehrer und Organisator Stefan Tritschler wünschte den Referenten und Schülern zur Begrüßung im Lichthof, nach einigen technischen Einweisungen, viel Spaß. Er ist persönlich zufrieden mit dem Programm und hofft, „dass für jeden was dabei war“. Für künftige Veranstaltungen plant Tritschler das Angebot – neben den gut vertretenden industriellen und technischen Berufen- auch auf künstlerische und sprachliche Berufe auszuweiten. Bei einem Blick auf die Wahllisten für die Vorträge ließen sich klare Präferenzen der Schülerinnen und Schüler ablesen: Besonders die Berufe der Bundeswehr und der Polizei, der Psychologie und Marktforschung, die Dualen Studiengänge in der Wirtschaft sowie Berufe im sozialen Bereich, wie der des Sozialpädagogen, waren die gefragtesten.

So auch für Marco Bölecke, er ist 17 Jahre alt und hat sich dieses Jahr – wie auch im Jahr zuvor – für einen Vortrag „Berufe bei der Polizei“ eingetragen. „Der Beruf hat mich letztes Jahr schon angesprochen, er ist spannend und abwechslungsreich.“ Als zweite Wahl hätte sich gerne an einen Vortrag von zum Thema Start Up Gründung/ Umweltberatung angehört. Dieser fiel jedoch aus.