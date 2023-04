Die Freiheit der Kunst korrespondierte mit der Freiheit der Musik: Zu diesem kongenialen Zusammentreffen kam es am Montag in der Villa Berberich, als Alexander Frangenheim (Kontrabass), Roger Turner (Schlagzeug) und Michel Doneda (Saxophon) im Rahmen der Ausstellung von Gemälden Nurhan Sidals zu einem ungewöhnlichen und faszinierenden Konzert aufspielten.

Alexander Frangenheim dankte der Malerin und der Kulturreferentin Christine Stanzel. „Ein solches Konzert passt nicht zu jeder Ausstellung, aber ich dachte, dass es die Gemälde Nurhan Sidals sehr gut ergänzen würde“, meinte letztere. Und die Malerin, die mit den Mitteln der Kunst vehement für Freiheit plädiert, war sofort einverstanden.

Die Kulturreferentin war auch erfreut, dass sich gut 50 Gäste auf ein Improvisationskonzert eingelassen hatten, wie es in der Region nicht oft zu hören ist. Das Trio war vorher in Dresden, Kassel und Stuttgart zu Gast und wird nach dem Auftritt in Bad Säckingen in Zürich, Luzern, Wiesbaden und Metz spielen. Alexander Frangenheim würde gerne weitere Konzerte in der Region, von Weil bis zum Bodensee, veranstalten.

Die drei Musiker fühlen sich der Neuen Musik verpflichtet. Es geht ihnen weniger um Melodie und Harmonie, sondern um Strukturen und Interaktion, und ihre Musik „hat etwas Abstraktes, wenn man das so sagen kann“, erläuterte Alexander Frangenheim, der zwar ein klassisch ausgebildeter Kontrabassist ist, aber bald merkte, dass er „nicht in ein klassisches Orchester“ passt. Wie in Neuer Musik üblich, nutzten sie das volle Klangspektrum ihrer Instrumente, einschließlich der Techniken, die in Konservatorien eigentlich „verboten“ sind. So hatte der Saxophonist Michel Doneda Methoden entwickelt, die es ihm erlauben, bis zu fünf Töne gleichzeitig zu erzeugen, und er produzierte nicht nur „schöne“, runde Klänge, sondern auch Zischgeräusche.

Wer sich auf die neuen Musikerfahrungen einließ, den schlug dieser endlose Improvisationsfluss, der Wechsel von leidenschaftlichen, expressiven Aufwallungen und leisem Verhallen in den Bann. Es folgte eine Pause und ein weiteres, 20-minütiges Set. Und fast alle Zuhörer blieben bis zum Schluss.