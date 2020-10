von sk

In der Nacht zum Samstag, 17. Oktober, gegen 3 Uhr, kollidierte

ein 30-jähriger Autofahrer mit seinem BMW auf der A3 in Fahrtrichtung Zürich in Höhe Rheinfelden mit einem in dieselbe Richtung fahrenden Opel. Der Opel prallte darauf in die Mittelleitplanke und blieb stehen. Der BMW flüchtete und befuhr mit übersetzter Geschwindigkeit den Rastplatz Mumpf. Dort verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte heftig mit einer Rampe vor der Toilettenanlage. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Den

Führerausweis musste er zu Handen der Entzugsbehörde abgeben. An den Fahrzeugen und an der Mittelleitplanke entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken. Die Staatsanwaltschaft ordnete aufgrund des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss eine Blut- und Urinprobe

an und eröffnete eine Strafuntersuchung. Die Kantonspolizei klärt nun den genauen Unfallhergang ab.

Bild: Kantonspolizei Aargau