Am Montag, 13. Dezember, zwischen 18:15 Uhr und 19 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Tullastraße in Bad Säckingen das geparkte Auto einer 63-jährigen Frau beschädigt. Bei der Rückkehr an ihr Fahrzeug, einen VW Touran, stellte die Geschädigte eine Beschädigung am Heck fest. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. An der beschädigten Stelle waren blaufarbene Rückstände zu finden. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet um Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug unter folgender Telefonnummer: 07761 934-0.