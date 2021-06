Vermutlich in der Nacht zum Samstag, 12. Juni, ist ein geparkter Renault Kangoo auf dem Festplatz in Bad Säckingen von einem unbekannten Fahrzeug gestreift worden. Der Verursacher entfernte sich unerkannt und hinterließ ein Schaden von rund 1500 Euro am Renault. Außerdem dürfte der Unbekannte noch einen Pfosten samt Kette umgefahren haben. Möglicherweise war das flüchtige Fahrzeug hellblau. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0.