von sk

Ein alkoholisierter Fahrer hat am Donnerstag in Bad Säckingen ein anderes Auto touchiert und ist anschießend geflüchtet. Kurz nach 13 Uhr hatte der 33-jährige Mercedes-Fahrer laut Polizei in der Zähringer Straße einen Toyota beim Vorbeifahren beschädigt.

Ohne sich darum zu kümmern, fuhr der davon. Die Toyota-Besitzerin erkannte das Kennzeichen des Flüchtigen. Der mutmaßliche Fahrer konnte an der Halteranschrift angetroffen werden.

Da bei diesem deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde ein Alcomatentest gemacht. Dieser brachte einen Wert von gut 1,4 Promille. Zwei Blutproben und die Führerscheinbeschlagnahme waren die sofortigen Folgen. Der verursachte Sachschaden am Toyota lag bei rund 2000 Euro, der am Mercedes-Benz bei 1000 Euro.