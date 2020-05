von Christiane Pfeifer

Jeden Tag wechseln unsere Euro-Münzen im Geldbeutel den Besitzer, dass sich ein zweiter Blick ins Portemonnaie lohnt, beweist Vlad Pirvuta aus Bad Säckingen. Den Rekord „Größte Sammlung fehlgeprägter Euro-Münzen“ hat der Sammler mit 250 verschiedenen Münzen aufgestellt. „Schon als Kind haben mich die Münzen fasziniert, ich wollte herausfinden, wer die verschiedenen Personen. die darauf geprägt wurden, sind.“ Seine Sammelleidenschaft entdeckte Pirvuta schon im Alter von 13 Jahren. Mittlerweile umfasst die Münzsammlung des heute 28-Jährigen 450 Stück mit verschiedensten Fehlprägungen.

Die fehlgeprägte Münze Eine Lupe, gutes Licht und ein paar Münzen aus dem Geldbeutel, mehr bracht es nicht. Fehlprägungen können durch Stempelrisse und Stempelausbruch entstehen. Durch einen Fehler im Ablauf können Leerprägungen entstehen. Relativ häufig finden sich Prägeschwächen, hier fehlen vom Prägebild kleinere Teile, manchmal fehlen Teile der Jahreszahl. Der sogenannte doppelte Rand ist meist sofort zu erkennen. Ist das Bild nicht in der Mitte, sondern verrückt, spricht man von einer Dezentrierung. Beim Mehrfachaufschlag sind zum Beispiel die Sterne mehrfach in die Münze geschlagen worden. Es gibt noch weitere Besonderheiten, am besten lassen diese sich durch Vergleiche erkennen.

Auf die Idee, sich beim Rekordinstitut für Deutschland (RID) und bei den Guinness World Records (GWR) anzumelden, ermutigten ihn seine Freunde. Die Zertifizierung des RID erfolgte bereits im Januar, für das Guinness-Buch der Rekorde läuft die Bearbeitung noch.

Ein gutes Auge

„Das ganze Verfahren dauert für Münzsammler sehr lange“, erklärt Pirvuta. „Ohne Sponsor konnte ich mich nicht direkt beim GWR anmelden.“ Pirvuta bewarb sich somit zuerst in Deutschland beim RID, mit dieser Bestätigung und dem zugelassenen Rekord bewarb er sich nun auch in England beim GWR. Der Sammler sagt: „Wenn der Rekord beim GWR anerkannt wird, informieren mich diese, in welcher Jahresausgabe er veröffentlicht wird.“ Für die außergewöhnliche Sammelleidenschaft braucht man laut Pirvuta ein sehr gutes Auge: „Ich vergleiche die Münzen miteinander, um die jeweiligen Merkmale und Unterschiede herauszufinden.“

Kratzer sind häufig

Verglichen werden Merkmale wie das Jahr und das Land: „Es gibt keine zwei komplett gleichen Münzen.“ Nicht jeder Unterschied ist eine Fehlprägung: „Gebrauchsspuren wie Kratzer kommen häufig vor.“ Das Umfeld des Sammlers zeigt sich erstaunt, wenn sie die kleinen Unterschiede mit einer Lupe entdecken. Pirvuta sagt: „Ich habe auch Münzen mit sehr kleinen Fehlprägungen.“

Sehr zeitintensiv

Er konzentriert sich beim Sammeln hauptsächlich auf Münzen mit Fehlprägungen. Er besitzt noch ausländische Münzen aus Monaco, Malta und Andorra. „Das Sammeln von Münzen mit Fehlprägungen nimmt sehr viel Zeit in Anspruch“, so der Rekordhalter. Mit einer organisierten Arbeitsweise sortiert und katalogisiert er die Münzen, um Chaos vorzubeugen. Einen anderen Sammler mit der gleichen Leidenschaft hat Pirvuta noch nicht kennengelernt: „Über einen Erfahrungsaustausch mit jemanden, der genauso eifrig sammelt, würde ich mich sehr freuen.“

Pikantes Detail

Eine Lieblingsmünze hat er: „Die Münze kommt aus Griechenland und zeigt Europa auf dem Stier Zeus.“ Auf der Münze scheint es, als ob Europa drei Brüste hätte. „Eine weitere Besonderheit“, so der Sammler, „die Münze wurde nicht in Griechenland, sondern in Finnland geprägt“, dies erkennt man an dem S im Stern auf der Unterseite.

Der Sammlerwert

Laut Pirvuta schwanken die Preise von Fehlprägungen sehr und können je nach Liebhaber pro Stück in den 100.000-Euro-Bereich steigen. Er freut sich: „Mein Rekord wird voraussichtlich dieses Jahr in dem Buch ‚Welt Rekorde Made In Germany’ beim RID erscheinen.“ Seine Sammlung möchte er weiter ausbauen und den eigenen Rekord überbieten.