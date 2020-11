Bad Säckingen vor 1 Stunde

Uneinsichtiger Autofahrer touchiert 61-Jährigen bei Baustelle an der Güterstraße

Leicht verletzt wurde ein 61-jähriger Bauleiter einer Baustelle in der Güterstraße in Bad Säckingen am Dienstag. Ein Autofahrer touchierte den Mann nach einem Streitgespräch über die geltende Einbahnstraßen-Regelung.