von sk

Ein unbekanntes Auto fuhr am Sonntag Sonntag in Oeschgen ein fünfjähriges Mädchen auf einem Fahrrad an. Das Kind stürzte und wurde licht verletzt. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr der unbekannte

Führer des Wagens weiter, teilt die Kantonspolizei Aargau mit. Der Unfall ereignete sich kurz vor 10.30 Uhr. Eine 39-jährige Mutter fuhr mit ihrer fünfjährigen Tochter auf dem Schattenfahrrad von Frick Richtung Eiken. In Oeschgen kam ein Auto kontinuierlich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte schlussendlich, auf Höhe der Ruedi-Rüssel Tankstelle, mit dem Schattenfahrrad. Das Mädchen stürzte und verletzte sich leicht. Ohne sich um die Verletzte zu kümmern fuhr das dunkelblaue Auto (vermutlich Renault) Richtung Frick weg. Personen, welche Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich bei der Mobilen Polizei in Schafisheim (0041/62/8868888) zu melden.

Wehr: Motorradfahrer geht zu schnell in die Kurzve

Ein Motorradfahrer wurde am Samstag in Wehr bei einem Unfall aufgrund eigenen Verschuldens verletzt. Mit seiner Yamaha befuhr ein 31 Jahre alter Mann am Samstag gegen 18.50 Uhr in Wehr die Schopfheimer Straße in einer Dreiergruppe Motorradfahrer. In einer Rechtskurve kam er vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit zu weit nach links, geriet ins Schleudern und stürzte auf die Fahrbahn, so die Polizei. Dabei verletzte er sich und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Am Krad entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 3000 Euro. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr Wehr mit zehn Einsatzkräften vor Ort. Das Krad wurde abgeschleppt.

Görwihl: Ein Verletzter bei Autounfall

Vom Görwihler Ortsteil Niederwihl kommend befuhr am Freitag gegen 2.30 Uhr ein 19 Jahre alter Mann mit seinem BMW die K6544 in Fahrtrichtung Schachen. Dabei kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem gestapelten Holzhaufen. Der junge Mann wurde bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Alle Airbags im Auto wurden ausgelöst, er konnte sich aber selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 10.000 Euro. Laut dem 19-Jährigen ist er einem Reh ausgewichen und deshalb von der Straße abgekommen.

Laufenburg: Zwei leicht Verletzte, drei beschädigte Fahrzeuge

Zwei verletzte Personen und drei beschädigte Fahrzeuge hatte ein Unfall am Samstag in Laufenburg zur Folge. Mit seinem Audi befuhr ein 30 Jahre alter Mann am Samstag gegen 21.20 Uhr die Waldshuter Straße und beabsichtigte nach links in den Laufenpark einzubiegen. Dabei übersah er laut Polizei einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Opel-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Opel auf einen im Einmündungsbereich wartenden VW prallte. Der 21-jährige Opel-Fahrer und der Audi-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der VW-Fahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr Laufenburg war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit drei Einsatzfahrzeugen und Notarzt vor Ort.

Laufenburg/CH: Fahrer nickt am Steuer ein

Das Auto des Fahrers, der auf der Fahrt kurz eingenickt war, fuhr gegen eine Leitplanke. | Bild: Kantonspolizei Aargau

Ein Automobilist am Sonntag im Schweizer Laufenburg auf die Gegenfahrbahn und verursachte dort einen Selbstunfall. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Lenker am Steuer eingenickt sein, so die Kantonspolizei Aargau. Der Unfall ereignete sich kurz nach 15 Uhr, in Laufenburg. Ein 37-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto fuhr von Laufenburg/CH Richtung Basel. Dabei dürfte er gemäss eigenen Angaben kurz eingenickt und in die Randleitplanke der Gegenfahrbahn geprallt sein.

Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Lenker wurde bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht und musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben.

Albbruck: Beim Abbiegen in die Leitplanke

15.000 Euro Sachschaden hatte ein Verkehrsunfall am Samstag bei Albbruck zur Folge. Mit seinem BMW befuhr gegen 20.30 Uhr ein 19 Jahre alter Fahranfänger die K 6563 von Unteralpfen kommend in Richtung Hechwihl. An der Kreuzung bei Steinbach beabsichtigte der junge Mann nach links in Fahrtrichtung Estelberg abzubiegen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er beim Abbiegen nach rechts und prallte gegen die Leitplanke. Der 19-Jährige und seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro, es musste abgeschleppt werden. An der Leitplanke entstand Sachschaden von 2000 Euro.