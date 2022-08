von sk

In Lörrach soll ein 18-Jähriger an einem Pavillon in der Nähe des Grüttsees am Montag gegen 01.35 Uhr von einem Unbekannten mit einem scharfen Gegenstand an der Backe verletzt worden sein. Der Rettungsdienst brachte den 18-Jährigen in ein Krankenhaus. Zuvor sei dieser an einer Feier beim Grüttsee gewesen. Der Unbekannte soll etwa 1,80 Meter groß sein und schwarze Haare gehabt haben. Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche dementsprechende Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu dem Unbekannten geben können. Das Polizeirevier nimmt die Hinweise (07621/176-0) entgegen.

Lörrach: Mann filmt unerlaubt Polizeieinsatz

Bei der Durchsetzung eines Platzverweises auf dem neuen Marktplatz in Lörrach sollen zwei Polizisten sowie der Betroffene am Donnerstag gegen 22 Uhr von einem 26-jährigen Mann gefilmt und das nicht öffentlich gesprochene Wort aufgezeichnet worden sein. Das Mobiltelefon des 26-Jährigen wurde beschlagnahmt. Den Vorfall sollen einige Passanten beobachten haben. Diese mögen sich der Polizei als Zeugen zur Verfügung stellen und sich mit dem Revier Lörrach (07621/176-0) in Verbindung setzen.

Grenzach-Wyhlen: Verdacht einer exhibitionistischen Handlung

Ein Exhibitionist soll am Sonntag gegen 15 Uhr in Grenzach-Wyhlen einer Jugendlichen entgegengetreten sein. Die Jugendliche hielt sich mit ihrer Schwester am Rhein an einer Badstelle auf, welche sich in der Nähe des Freibads Grenzach-Wyhlen und des Ruderclubs Grenzach befindet. Dort habe sie am Ufer einen Mann wahrgenommen, welcher sein Geschlechtsteil entblößt und an diesem manipuliert habe. Als die Mädchen aus dem Wasser kamen, sei der Mann weggelaufen. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: zwischen 50 und 65 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schwarzgrauer Schnauzer, schwarze kurze Haare und gebräunte Hautfarbe. Er trug eine blaue Basecap. Bekleidet sei er mit einem dunkelblauen T-Shirt und einer blau weiß geringelten Badehose gewesen. Das Kriminalkommissariat Lörrach (07621/176-0) sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können.

Schopfheim: Illegal Müll auf Firmengelände entsorgt

Zum wiederholten Male kam es in Schopfheim auf einem Firmengelände in der Oberfeldstraße in der Nähe der Einmündung zur Himmelreichstraße zu einer illegalen Müllablagerung. Ein Verantwortlicher der Firma stellte am Montag gegen 17 Uhr im hinteren Bereich des Firmengeländes mehrere Müllsäcke, einen Pavillon sowie ein Zelt fest, welche dort entsorgt wurden. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/66698-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacher geben können.

Dogern: Zwei E-Bikes aus einer Garage gestohlen

Zwischen Samstag und Montag verschafften sich in Dogern Unbekannte mittels eines Hebelwerkzeuges Zugang zu einer Garage eines Anwesens an der Rüttebuckstraße. Aus der Garage wurden zwei E-Bikes der Marke Merida gestohlen. Der gesamte Diebstahlschaden beträgt etwa 3500 Euro.