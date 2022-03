von sk

Schwere Verletzungen zog sich am Freitag ein Motorradfahrer bei einem Unfall im Wehratal zu. Der 42-Jährige streifte gegen 17.30 Uhr auf der Landesstraße 148 einen entgegenkommenden Bus. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu, so die Polizei. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der Sachschaden liegt bei circa 6000 Euro.

17-Jährige fährt auf vorausfahrendes Auto aus

In Rickenbach verunglückte ebenfalls am Freitag gegen 17.45 Uhr eine 17-Jährige mit ihrem 125er-Motorrad. Sie war auf der Landesstraße 151 einem abbremsenden und abbiegenden Auto aufgefahren, teilt die Polizei mit. Die Jugendliche zog sich eine Frakturverletzung zu. Auf etwa 2500 Euro beläuft sich der Sachschaden an Motorrad und Auto.

Fußraste berührt in Kurve den Boden

Gegen 19.:45 Uhr stürzte am Samstag eine 25-jährige Motorradfahrerin auf der Landesstraße 155 zwischen Rickenbach und Wehr. Laut Polizeibericht hatte in einer starken Kurve eine Fußraste die Fahrbahn berührt. Die Frau erlitt beim Sturz leichte Verletzungen. Ihr Motorrad wurde leicht beschädigt.

Unbekannter schleicht durch Garage in Haus

Ein Unbekannter hat sich am Samstag gegen 11.20 Uhr, in ein Haus im Bad Säckinger Stadtteil Wallbach geschlichen und daraus Bargeld gestohlen. Der Tatverdächtige dürfte durch eine offene Garage ins Haus gelangt sein, tielt die Polizei mit. In der Wohnung des betroffenen Ehepaares entwendet er aus zwei im Flur abgelegten Geldbörsen Bargeld und flüchtete. Tatverdächtig ist ein dunkelhäutiger, circa 150 Zentimeter großer und 35 bis 40 Jahre alter Mann. Er hatte schwarzes fülliges Haar und einen Dreitagebart. Er trug auffällige orange Turnschuhe, eine dunkle Jeans sowie eine bräunliche Jacke und hatte einen braunen Rucksack dabei. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/934-0) ermittelt.

Zwei Radfahrer verletzten sich bei Zusammenstoß leicht

Am Sonntag haben sich in Wehr zwei Radfahrer bei einem Zusammenstoß leicht verletzt. Gegen 14.50 Uhr waren sich auf dem Radweg entlang der Öflinger Straße eine 35-jährige Frau und ein 80 Jahre alter Mann auf ihrem Rädern entgegengekommen. Beide dürften laut Polizei nicht äußerst rechts gefahren sein, kollidierten in der Folge und erlitten leichte Verletzungen. An den Rädern wurde ein Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht.