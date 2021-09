von sk

Ein Mann hat am Samstag gegen 13.40 Uhr, auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Tullastraße in Bad Säckingen einen geparkten roten Seat Alhambra beschädigt. Der Tatverdächtige war dabei ertappt worden, wie der von einem Schriftzug am Heck ein „R“ abkratzte und mitnahm. Der Tatverdächtige konnte vom Ehemann der Autobesitzerin zur Rede gestellt werden und bot 100 Schweizer Franken als Schadensersatz an. Unter einem Vorwand ging der Tatverdächtige in den Baumarkt und konnte danach nirgends mehr angetroffen werden. Er sah wie folgt aus: etwa 60 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, graue Haare, grauweißer Bart. Der Mann hatte eine beige Weste und ein kurzärmliges blau-weiß-kariertes Hemd an. Er sprach akzentfreies Deutsch. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/934-0).