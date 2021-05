Bad Säckingen vor 3 Stunden

Unbekannter fährt gegen geparktes Auto in der Werderstraße und flieht von der Unfallstelle

Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro verursachte ein Autofahrer am Mittwoch an einem geparkten Opel in der Werderstraße. Ein unbekannter Zeuge will gesehen haben, wie ein Auto mit SÄK-Kennzeichen gegen das geparkte Auto fuhr.