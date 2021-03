von sk

Zu einem Einbruchsversuch kam es in einem Café in der Bad Säckinger. Der versuchte Einbruch ist laut Polizeibericht am Mittwoch entdeckt worden. Es waren frische Hebelspuren an der Eingangstüre vorhanden.

Der oder den Tätern gelang es allerdings nicht, in das Gebäude zu kommen. Die Eingangstüre samt Schließblech wurde beschädigt. Die Eigentümerin war zuletzt am vergangenen Mittwoch, 3. März, in ihrem Café.

Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in der Rheinbrückstraße oder anderer sachdienlicher Hinweise unter der Telefonnummer 07761/93 40.