von sk

Ein Brandalarm wurde der Polizei am Samstag, 3. April gegen 12.50 Uhr in einer Tiefgarage in der Waldshuter Straße gemeldet. Die Feuerwehr Bad Säckingen rückte laut Polizeimeldung mit 21 Mann und fünf Fahrzeugen an.

Vor Ort wurde festgestellt, dass durch Unbekannte zwei dort befindliche Feuerlöscher missbräuchlich in der Tiefgarage verwendet wurden, wodurch die Rauchmelder einen Brandalarm auslösten.

Durch den ausgetretenen Schaum musste eine Reinigung durch die Stadtwerke durchgeführt werden. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761(9340) hat die Ermittlungen aufgenommen.