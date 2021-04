Bad Säckingen vor 1 Stunde

Unbekannte schlagen Seitenscheiben an geparkten Autos ein – Polizei sucht nach Zeugen

Sachschaden in noch unbekannter Höhe haben Unbekannte an zwei geparkten Autos auf zwei Parkplätzen in Bad Säckingen verursacht. Die Täter schlugen die Seitenscheiben der beiden Autos ein, aus einem Fahrzeug wurde eine Dokumentenmappe entwendet.