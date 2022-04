von sk

Unbekannte betraten zwischen Samstag und Montag in Rheinfelden ein Baustellengelände an der Josefstraße und entwendeten verschiedene Werkzeuge aus vier Neubauten. Die Baustellentüren wurden überwunden und Werkzeuge wie ein Spritzgerät der Marke GX, eine Hilti Bohrmaschine, ein Staubsauger, ein Handrührgerät oder ein Makita Akkuschrauber entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. An den Baustellentüren entstand geringer Sachschaden. Bereits vor zwei Wochen wurden auf dieser Baustelle Werkzeuge auf die gleiche Art entwendet. Es wird ein Zusammenhang vermutet. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am vergangenen Wochenende verdächtige Wahrnehmungen in der Josefstraße (Kreuzung Kaminfegerstraße) gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Weil am Rhein: Wiederholter Einbruch in Gaststätte

Eingebrochen wurde am Dienstag zum wiederholten Male in eine Gaststätte an der Eisenbahnstraße in Weil am Rhein. Über das Fenster zur Küche gelangten der oder die Täter in die Räumlichkeiten. Ein Schrank wurde geöffnet und durchsucht. Vermutlich löste die Alarmanlage aus und der oder die Täter flüchteten über die Terrassentüre. Ein Nachbar konnte noch einen Mann wegrennen sehen. Ob dieser etwas mit dem Einbruch zu tun hat, ist nicht bekannt. Entwendet wurde zum jetzigen Stand nichts, geringer Sachschaden entstand am Fensterrahmen. Das Polizeirevier Weil am Rhein (07621/97970) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit ihm in Verbindung zu setzen.