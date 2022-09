von Richard Kaiser

Der vier Kilometer lange Rheinuferpfad – auch Fischereipfad genannt – ist der naturnahe Fußweg, der beim Rheinkraftwerk Bad Säckingen beginnt und nach Murg führt. Er macht seit einigen Jahren wegen seiner zunehmend gefährlichen Begehbarkeit immer wieder von sich reden, was zur Folge hatte, dass sich die Stadt Bad Säckingen vor zweieinhalb Jahren veranlasst sah, den mittleren Teil des Weges zu sperren.

Rheinuferpfad Der Kraftwerksbau anfangs der 1960er Jahre brachte es mit sich, dass die Rheinuferböschung mit Flussbausteinen befestigt wurde. Direkt nebenan entstand ein etwa ein Meter breiter Fußweg, der etliche Jahre von Mitarbeitern des Rheinkraftwerks gepflegt und unterhalten wurde. In letzter Zeit war das aber nicht mehr der Fall, weil das Unternehmen dies als Freiwilligkeitsleistung ansieht.

Hangrutsche und Baumstürze

Während der erste Teil des beliebten Fußweges vom Rheinkraftwerk bis zur Krebsbachmündung noch gut begehbar ist, wurde der anschließende 640 Meter lange Abschnitt bis zur Rothausbächlemündung in den letzten Jahren wegen mehrerer Hangrutsche und Baumstürze als gefährlich eingestuft. Die Stadt Bad Säckingen sperrte daraufhin diesen Bereich mit massiven Gittern, die in letzter Zeit allerdings von Unbekannten mutwillig entfernt wurden. Teilweise zur Seite gewuchtet, teilweise aber auch in den Rhein geworfen, so dass sich unbedarfte Wanderer unversehens in Gefahr begeben können.

Die Warnschilder am Rheinuferpfad, die gesteigerte Aufmerksamkeit hervorrufen sollen. | Bild: Richard Kaiser

Es ist wohl unbestritten, dass im gefährdeten Bereich, der einst etwa ein Meter schmale Weg zum Rheingrundstück gehört, sich also im Eigentum des Landes Baden-Württemberg befindet und nicht der Stadt Bad Säckingen, auch nicht der angrenzenden Grundstückseigentümer. Dennoch war die Stadt guten Willens und entfernte die umgestürzten Bäume und anderes Gehölz. Die Auswirkungen der Hangrutsche, die sich bis an die mit Flussbausteinen befestigte Uferböschung und sogar darüber erstrecken, kann und will die Stadt indessen aus mancherlei Gründen nicht bewältigen.

Bad Säckingen/Murg Hickhack um den Bad Säckinger Fischereipfad: Betreten weiter nur auf eigene Gefahr Das könnte Sie auch interessieren

Begehungen haben nämlich ergeben, dass zur Wiederherstellung des Pfades ein Wasserrechtsverfahren eingeleitet werden müsste, das auf der Grundlage eines geologischen Gutachtens basiert. Die Instandsetzung eines langfristig begehbaren Pfades würde an verschieden Stellen hohe Kosten verursachen, die weder die Stadt Bad Säckingen noch das Land Baden-Württemberg willens sind, auf sich zunehmen. Eine provisorische Instandsetzung will ebenfalls niemand in Angriff nehmen, da auch eine solche erhebliche Kosten verursachen würde und wegen der unsicheren Hangbewegung vermutlich auch nur von kurzer Dauer wäre.

Bleibt als Alternative für das 640 Meter lange Teilstück zwischen der Mündung des Krebsbachs und der des Rothausbächles nur der unweit dazu parallel verlaufende Radweg entlang der Bahn, so dass ein dringendes Handeln derzeit nicht vonnöten ist. Den Fußspuren zu urteilen, nehmen in letzter Zeit allerdings vermehrt wieder Passanten den gefährlichen Weg in Beschlag, obwohl auf Bad Säckinger Seite als auch am Murger Beginn des Pfades ein Hinweisschild aufgestellt ist, wonach das Betreten des Weges auf eigene Gefahr erfolgt.